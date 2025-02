»Alles in Ordnung?« Jahresprogramm der Franckeschen Stiftungen 2025 diskutiert große gesellschaftliche Herausforderungen

2025 jährt sich die Wiedereröffnung der Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen im Historischen Waisenhaus zum 30. Mal. Ihr für das frühe 18. Jahrhundert innovatives Ordnungssystem hat dem Jahresprogramm der Franckeschen Stiftungen das Thema verliehen. »Unter dem Titel >Alles in Ordnung?< soll der Blick vom Alltäglichen auch auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen geweitet werden.«, macht Stiftungsdirektor Prof. Dr. Thomas Müller-Bahlke auf die kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie die Bildungsprojekte neugierig.Das Jahresprogramm eröffnet(21.–23. März 2025). In der Festveranstaltung (22. März, um 11 Uhr) stellt sie als eine der deutschlandweit führenden Transformationsforscher:innen eine neue Idee der ökologischen und sozialen Ordnung vor. Zu den Gästen der Franckeschen Stiftungen im Jahresprogramm 2025, die wichtige Impulse für die Zukunft der Gesellschaft geben, zählt der Soziologe(20. Mai). In der Reihe Persönlichkeiten im Gespräch (Kooperation mit MDR Kultur) wird er sich mit Moderator Vladimir Balzer (DLF) über gesellschaftliche Spaltung und Vereinigung unterhalten.(21. November), einer der beliebtesten Autoren und Feuilletonisten in Deutschland, wird im Herbst mit Balzer hinter seine einfühlsamen und humorvollen Betrachtungen der Herausforderungen des Alltags schauen. Geschichten über die Zukunft der Demokratie im Anthropozän nehmen die Halle Lectures in den Blick. In der Reihe spricht am 18. Juni 2025(Historikerin und Publizistin, Universität der Bundeswehr) und im Herbst(Soziologe, Ludwig-Maximilians-Universität München).Die dem Jahresprogramm themengebende Ordnung der barocken Wunderkammer steht im Fokus der. Unter dem Titel »300 Jahre Neugier. Verborgenes Wissen aus der Wunderkammer des Waisenhauses« ist sie dem 30. Jubiläum der Wiedereröffnung im Historischen Waisenhaus gewidmet. Vom 10. Mai 2025–6. März 2026 stellt sie aktuelle Themen der Wunderkammerforschung und damit spannende Zugänge für den heutigen Besuch der barocken Sammlung des 18. Jahrhunderts vor. Erstmals wird die Schau zur Museumsnacht Halle & Leipzig am 10. Mai 2025 eröffnet. Traditionell verwandelt der Besuchermagnet mit mehr als 3.000 Gästen in nur einer Nacht den Freylinghausen-Saal in ein immersives Kulturerlebnis. Eine eigens entwickelte, professionelle Video-Mapping-Projektion wird das Spiel von Ordnung und Unordnung nach der Idee des Künstlers Urs Wehrli, Kunst »aufzuräumen«, aufnehmen. Eine neue Komposition von Ivo Nitschke, Percussionist der Staatskapelle und Andreas Voß (Cello, Gambe, Electro-Loops) verwandelt die Idee der barocken Wunderkammer in ein vielstimmiges Klangerlebnis. Die Uraufführung findet während der Ausstellungseröffnung statt.Die Franckeschen Stiftungen nehmen immer wieder neue interessante Veranstaltungsformate auf, um ihre sehr unterschiedlichen Zielgruppen anzusprechen: Begleitend zu der Jahresausstellung wird erstmals das Format desangeboten. Dabei handelt es sich um thematische Kurzführungen (25 Min.) zu je einem verborgenen Schatz der Wunderkammer zur Mittagsstunde mit anschließendem Aperitif und Preisnachlass im Restaurant Nudelmanufaktur Tranquebar. Im Sommer wird es unter dem Titelzudem abendliche Kurzführungen mit musikalisch geselligem Ausklang auf dem Altan des Waisenhauses geben. Zu den großen Publikumsmagneten im Jahresprogramm zählt inzwischen die(16. April und 30. Oktober, Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes). Im professionell moderierten Streitformat diskutieren die Besucher:innen 2025 über Kultur, Wahrheit und Demokratie. Tausende Sportbegeisterte werden wieder zum großen(21. Juni) des SV Francke 08 erwartet. Der Sportverein der Stiftungen mit über 1.500 Mitgliedern legt besonderen Wert auf die Gesundheitsbildung und -förderung sowie auf Angebote der Integration.bieten die Reihe Wissensdurst: Limo + lauschen + loslegen (15. Mai + 12. Juni + 9. Oktober + 13. November) im LeoLab oder die(28. August + 11. September 2025 in Kooperation mit dem Mitteldeutschen Bibelwerk). 2025 werden die Ordnung der Wunderkammer sowie die Biblische Ordnung und Freiheit im Mittelpunkt stehen.30 Jahre feiert in diesem Jahr auch die hymnologische Forschung in den Franckeschen Stiftungen mit einem international besetzten Symposium (12. Juni). Die Tagung zieht Bilanz einer jahrzehntelangen erfolgreichen und anerkannten Forschungsarbeit, legt einen neuen Sammelband zu Johann Anastasius Freylinghausens (1670–1739) »Geistreichem Gesangbuch« vor und eröffnet neue Forschungsperspektiven. Im Rahmen dererklingen im Freylinghausen-Saal »Hallische Lieder« (12. Juni) am historischen Ort. Erstmals werden auch die Lieder des Arztes am Halleschen Waisenhaus, Christian Friedrich Richter (1676–1711), zu hören sein. Neu im Wissenschaftsbereich der Franckeschen Stiftungen ist einEs soll auf vielfachen Wunsch die Entwicklung innovativer Forschungsprojekte ermöglichen. Seit 2016 konnten im Rahmen des Stipendienprogramms 92 Forschungsprojekte von Wissenschaftler:innen aus 17 Ländern gefördert werden.Die Franckeschen Stiftungen bauen ihren Arbeitszweig der Bildung&Teilhabe kontinuierlich aus. Nach grundständiger Instandsetzung wird der Südflügel der historischen Meierei als einund als zentraler Standort für die soziale und sozialpädagogische Arbeit eröffnet (6. Mai). Familienkompetenzzentrum, Jugendclub, Sportverein, das Spielehaus und der Fachbereich Erziehungswissenschaften der Martin-Luther-Universität arbeiten hier in einer einzigartigen, historisch gewachsenen Umgebung zusammen. Aus den vielen Themen der interdisziplinären Vernetzungsarbeit wird(18.–20. September) Expert:innen aus ganz Deutschlandin die Franckeschen Stiftungen einladen. Mit der Veranstaltung begehen die Franckeschen Stiftungen das 25-jährige Jubiläum des Kinderkreativzentrums Krokoseum und das 20-jährige Jubiläum des Familienkompetenzzentrums für Bildung und Gesundheit.Das gesamte Jahresprogramm im Überblick bietet dasauf 68 Seiten mit journalistischen Beiträgen, spannenden Hintergrundinformationen, persönlichen Stimmen aus dem Stiftungsleben oder wissenswerten Neuigkeiten aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Bildung. Künstlerische Fotoperspektiven und lebendige Dokumentarfotos aus dem gesamten Bildungskosmos machen das Heft zu einem Leseerlebnis für alle. Die Reportage stellt in diesem Jahr das LeoLab – Junges Museum vor. Das Leitinterview führte die Redakteurin Andrea Klapperstück mit Maja Göpel und erstmals wird in diesem Jahr die Instruktion für die Herumführer (Gästeführer) in den Glauchaschen Anstalten aus dem Jahr 1741 veröffentlicht.Alle Informationen unter www.francke-halle.de