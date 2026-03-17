Wer wirft, gewinnt: Gehirnleistung beginnt in der Bewegung

Expertise und Schwerpunkte
Sein zentrales Themenfeld ist das „Gehirn-Wissen“ in Kombination mit praktischen Bewegungsübungen. Dabei vermittelt er wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Gehirnforschung verständlich und praxisnah – immer verbunden mit aktivierenden Übungen.
Schwerpunkte seiner Arbeit sind:
- Jonglieren als Gehirntraining
Verbesserung von Konzentration, Koordination und mentaler Flexibilität.
- Bewegtes Lernen
Integration von Bewegung in Lern- und Trainingsprozesse.
- Gehirnfreundliche Trainingsmethoden
Methoden zur Förderung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Kreativität.
- Praktische Anwendungen in Bildung, Therapie und Training
Einsatz von Jonglier- und Koordinationsübungen in Schulen, Unternehmen und therapeutischen Kontexten.
Ehlers verfolgt einen Ansatz, der Bewegung, Lernen und Neuropsychologie miteinander verbindet. Seine Programme zeigen, dass bereits kurze koordinative Übungen messbare Effekte auf Aufmerksamkeit und Denkfähigkeit haben können.
Besonders bekannt sind seine leicht zugänglichen Lernsysteme zum Jonglieren, die auch von Menschen ohne sportliche Vorerfahrung schnell erlernt werden können. Dadurch wird Jonglieren zu einem niedrigschwelligen Werkzeug für Gehirnaktivierung und Lernmotivation.
Tätigkeitsfelder
Stephan Ehlers arbeitet in verschiedenen Rollen:
- Keynote-Speaker und Referent bei Kongressen und Tagungen
- Trainer und Workshop-Leiter für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsorganisationen
- Autor und Entwickler von Trainingskonzepten rund um Jonglieren und Gehirntraining
- Berater für Trainer, Coaches und Bildungseinrichtungen
Zielgruppen
Die Konzepte von Stephan Ehlers werden unter anderem eingesetzt bei:
- Trainern und Coaches
- Pädagogischen Fachkräften
- Therapeutinnen und Therapeuten
- Unternehmen im Bereich Weiterbildung und Gesundheitsförderung
- Menschen, die ihre mentale Leistungsfähigkeit spielerisch verbessern möchten
Seine Arbeit basiert auf der Überzeugung:
Bewegung aktiviert das Gehirn – und Jonglieren ist eine der effektivsten und gleichzeitig spielerischsten Formen dieser Aktivierung.
Durch diese Verbindung von Wissenschaft, Bewegung und Humor schafft Stephan Ehlers Lern- und Trainingserlebnisse, die nachhaltig wirken und gleichzeitig Spaß machen
Weitere Informationen:
https://stephan-ehlers.de
https://PHYSIO.Jonglierschule.de
https://ERGO.Jonglierschule.de
https://YOGA.Jonglierschule.de