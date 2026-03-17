Wer wirft, gewinnt: Gehirnleistung beginnt in der Bewegung

Jonglieren als Gehirntraining

Verbesserung von Konzentration, Koordination und mentaler Flexibilität.

Verbesserung von Konzentration, Koordination und mentaler Flexibilität. Bewegtes Lernen

Integration von Bewegung in Lern- und Trainingsprozesse.

Integration von Bewegung in Lern- und Trainingsprozesse. Gehirnfreundliche Trainingsmethoden

Methoden zur Förderung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Kreativität.

Methoden zur Förderung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Kreativität. Praktische Anwendungen in Bildung, Therapie und Training

Einsatz von Jonglier- und Koordinationsübungen in Schulen, Unternehmen und therapeutischen Kontexten.

Keynote-Speaker und Referent bei Kongressen und Tagungen

Trainer und Workshop-Leiter für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsorganisationen

Autor und Entwickler von Trainingskonzepten rund um Jonglieren und Gehirntraining

Berater für Trainer, Coaches und Bildungseinrichtungen

Trainern und Coaches

Pädagogischen Fachkräften

Therapeutinnen und Therapeuten

Unternehmen im Bereich Weiterbildung und Gesundheitsförderung

Menschen, die ihre mentale Leistungsfähigkeit spielerisch verbessern möchten

Stephan Ehlers (München) ist Trainer, Referent, Autor und einer der führenden Experten im deutschsprachigen Raum für die Verbindung von Gehirntraining, Lernen und Jonglieren. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie einfache koordinative Bewegungen – insbesondere das Jonglieren – die Leistungsfähigkeit des Gehirns, die Konzentration und das Lernen fördern können.Sein zentrales Themenfeld ist das „Gehirn-Wissen“ in Kombination mit praktischen Bewegungsübungen. Dabei vermittelt er wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Gehirnforschung verständlich und praxisnah – immer verbunden mit aktivierenden Übungen.Ehlers verfolgt einen Ansatz, der Bewegung, Lernen und Neuropsychologie miteinander verbindet. Seine Programme zeigen, dass bereits kurze koordinative Übungen messbare Effekte auf Aufmerksamkeit und Denkfähigkeit haben können.Besonders bekannt sind seine leicht zugänglichen Lernsysteme zum Jonglieren, die auch von Menschen ohne sportliche Vorerfahrung schnell erlernt werden können. Dadurch wird Jonglieren zu einem niedrigschwelligen Werkzeug für Gehirnaktivierung und Lernmotivation.Stephan Ehlers arbeitet in verschiedenen Rollen:Seine Vorträge und Workshops zeichnen sich durch eine ungewöhnliche Kombination aus fundiertem Wissen und aktivem Mitmachen aus: Die Teilnehmer erleben die Wirkung der Methoden unmittelbar selbst.Die Konzepte von Stephan Ehlers werden unter anderem eingesetzt bei:Seine Arbeit basiert auf der Überzeugung:Bewegung aktiviert das Gehirn – und Jonglieren ist eine der effektivsten und gleichzeitig spielerischsten Formen dieser Aktivierung.Durch diese Verbindung von Wissenschaft, Bewegung und Humor schafft Stephan Ehlers Lern- und Trainingserlebnisse, die nachhaltig wirken und gleichzeitig Spaß machen