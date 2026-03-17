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Wer wirft, gewinnt: Gehirnleistung beginnt in der Bewegung

Stephan Ehlers zeigt, wie Jonglieren Konzentration, Lernen und mentale Flexibilität messbar verbessert

(lifePR) (München, )
Stephan Ehlers (München) ist Trainer, Referent, Autor und einer der führenden Experten im deutschsprachigen Raum für die Verbindung von Gehirntraining, Lernen und Jonglieren. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie einfache koordinative Bewegungen – insbesondere das Jonglieren – die Leistungsfähigkeit des Gehirns, die Konzentration und das Lernen fördern können.

Expertise und Schwerpunkte

Sein zentrales Themenfeld ist das „Gehirn-Wissen“ in Kombination mit praktischen Bewegungsübungen. Dabei vermittelt er wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Gehirnforschung verständlich und praxisnah – immer verbunden mit aktivierenden Übungen.

Schwerpunkte seiner Arbeit sind:
  • Jonglieren als Gehirntraining
    Verbesserung von Konzentration, Koordination und mentaler Flexibilität.
  • Bewegtes Lernen
    Integration von Bewegung in Lern- und Trainingsprozesse.
  • Gehirnfreundliche Trainingsmethoden
    Methoden zur Förderung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Kreativität.
  • Praktische Anwendungen in Bildung, Therapie und Training
    Einsatz von Jonglier- und Koordinationsübungen in Schulen, Unternehmen und therapeutischen Kontexten.
Innovativer Ansatz

Ehlers verfolgt einen Ansatz, der Bewegung, Lernen und Neuropsychologie miteinander verbindet. Seine Programme zeigen, dass bereits kurze koordinative Übungen messbare Effekte auf Aufmerksamkeit und Denkfähigkeit haben können.

Besonders bekannt sind seine leicht zugänglichen Lernsysteme zum Jonglieren, die auch von Menschen ohne sportliche Vorerfahrung schnell erlernt werden können. Dadurch wird Jonglieren zu einem niedrigschwelligen Werkzeug für Gehirnaktivierung und Lernmotivation.

Tätigkeitsfelder

Stephan Ehlers arbeitet in verschiedenen Rollen:
  • Keynote-Speaker und Referent bei Kongressen und Tagungen
  • Trainer und Workshop-Leiter für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsorganisationen
  • Autor und Entwickler von Trainingskonzepten rund um Jonglieren und Gehirntraining
  • Berater für Trainer, Coaches und Bildungseinrichtungen
Seine Vorträge und Workshops zeichnen sich durch eine ungewöhnliche Kombination aus fundiertem Wissen und aktivem Mitmachen aus: Die Teilnehmer erleben die Wirkung der Methoden unmittelbar selbst.

Zielgruppen

Die Konzepte von Stephan Ehlers werden unter anderem eingesetzt bei:
  • Trainern und Coaches
  • Pädagogischen Fachkräften
  • Therapeutinnen und Therapeuten
  • Unternehmen im Bereich Weiterbildung und Gesundheitsförderung
  • Menschen, die ihre mentale Leistungsfähigkeit spielerisch verbessern möchten
Leitidee

Seine Arbeit basiert auf der Überzeugung:

Bewegung aktiviert das Gehirn – und Jonglieren ist eine der effektivsten und gleichzeitig spielerischsten Formen dieser Aktivierung.
Durch diese Verbindung von Wissenschaft, Bewegung und Humor schafft Stephan Ehlers Lern- und Trainingserlebnisse, die nachhaltig wirken und gleichzeitig Spaß machen

Weitere Informationen:

https://stephan-ehlers.de
https://PHYSIO.Jonglierschule.de
https://ERGO.Jonglierschule.de
https://YOGA.Jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

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