Tag der offenen Tür für Physio- und Ergotherapeuten im Münchner Garten am Samstag; 11. Juli 2026

Der Tag der offenen Tür ist weniger klassische Infoveranstaltung, sondern eher ein kleines Sommerfest für Gesundheitsprofis: persönlich, aktivierend, unkompliziert und voller praktischer Impulse für Therapie, Training und Alltag.
Im Mittelpunkt stehen spielerische Übungen, die Körper und Kopf in Bewegung bringen. Die Teilnehmenden können verschiedene Materialien und Methoden testen, neue Ideen für die eigene Arbeit sammeln und sich in lockerer Atmosphäre mit anderen Fachkolleg:innen vernetzen. Alles darf ausprobiert werden – ohne Leistungsdruck, dafür mit Neugier, Spaß und vielen Aha-Momenten.
Weitere Info und Anmeldung: https://11-07.Jonglierschule.de
Gastgeber sind Gabriele und Stephan Ehlers, Experten für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Mitglied im DVE, Deutscher Verband Ergotherapie und AFNB - Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Ihr Anliegen ist es, den fachlichen Austausch unter Gesundheitsprofis zu fördern und zu zeigen, wie wirkungsvoll einfache, spielerische Übungen für Koordination, Konzentration, Aktivierung und Motivation sein können.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt einen kleinen Imbiss mit Obst, Gemüse-Sticks, Smoothies, Kaffee, Cappuccino und weiteren Getränken. So wird aus dem Tag der offenen Tür ein entspanntes Garten-Erlebnis mit Mehrwert.
Die Veranstaltung richtet sich an Ergotherapeut:innen, Physiotherapeut:innen und alle Gesundheitsberufe, die neue Impulse suchen, sich fachlich austauschen und einen inspirierenden Nachmittag im Grünen erleben möchten.
Die Teilnahme kostet nur 5,00 Euro.
Kurzinfo
- Was: Tag der offenen Tür für Physios & Ergos im Münchner Garten
- Wann: Samstag; 11. Juli 2026 - Beginn 15:00 – Ende ca. 20:00 Uhr
- Wo: München-Nymphenburg
Für wen: Ergo- und Physiotherapeut:innen sowie weitere Gesundheitsberufe
- Inhalte: Spiele für Koordination & Kognition, Jonglieren lernen, Austausch, Imbiss & Getränke
- Kosten: 5,00 Euro
Hier kann man sich anmelden: https://11-07.Jonglierschule.de