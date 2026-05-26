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Tag der offenen Tür für Physio- und Ergotherapeuten im Münchner Garten am Samstag; 11. Juli 2026

Neue Spiele für Koordination und Kognition ausprobieren, Kolleg:innen kennenlernen und Jonglieren lernen

(lifePR) (München, )
Raus aus der Praxis, rein ins Grüne: In München-Nymphenburg findet ein besonderer Tag der offenen Tür für Ergo- und Physiotherapeut:innen sowie weitere Gesundheitsberufe statt. In entspannter Gartenatmosphäre können die Teilnehmenden neue Spiele für Koordination, Kognition und Aktivierung ausprobieren, sich mit Kolleg:innen austauschen und erleben, wie schnell man mit der richtigen Methode das Jonglieren mit drei Bällen lernen kann.

Der Tag der offenen Tür ist weniger klassische Infoveranstaltung, sondern eher ein kleines Sommerfest für Gesundheitsprofis: persönlich, aktivierend, unkompliziert und voller praktischer Impulse für Therapie, Training und Alltag.

Im Mittelpunkt stehen spielerische Übungen, die Körper und Kopf in Bewegung bringen. Die Teilnehmenden können verschiedene Materialien und Methoden testen, neue Ideen für die eigene Arbeit sammeln und sich in lockerer Atmosphäre mit anderen Fachkolleg:innen vernetzen. Alles darf ausprobiert werden – ohne Leistungsdruck, dafür mit Neugier, Spaß und vielen Aha-Momenten.

Weitere Info und Anmeldung: https://11-07.Jonglierschule.de 

Gastgeber sind Gabriele und Stephan Ehlers, Experten für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Mitglied im DVE, Deutscher Verband Ergotherapie und AFNB - Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Ihr Anliegen ist es, den fachlichen Austausch unter Gesundheitsprofis zu fördern und zu zeigen, wie wirkungsvoll einfache, spielerische Übungen für Koordination, Konzentration, Aktivierung und Motivation sein können.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt einen kleinen Imbiss mit Obst, Gemüse-Sticks, Smoothies, Kaffee, Cappuccino und weiteren Getränken. So wird aus dem Tag der offenen Tür ein entspanntes Garten-Erlebnis mit Mehrwert.

Die Veranstaltung richtet sich an Ergotherapeut:innen, Physiotherapeut:innen und alle Gesundheitsberufe, die neue Impulse suchen, sich fachlich austauschen und einen inspirierenden Nachmittag im Grünen erleben möchten.

Die Teilnahme kostet nur 5,00 Euro.

Kurzinfo
  • Was: Tag der offenen Tür für Physios & Ergos im Münchner Garten
  • Wann: Samstag; 11. Juli 2026 - Beginn 15:00 –  Ende ca. 20:00 Uhr
  • Wo: München-Nymphenburg
    Für wen: Ergo- und Physiotherapeut:innen sowie weitere Gesundheitsberufe
  • Inhalte: Spiele für Koordination & Kognition, Jonglieren lernen, Austausch, Imbiss & Getränke
  • Kosten: 5,00 Euro
Ein Nachmittag zum Abschalten, Ausprobieren, Kennenlernen und Auftanken – aktiv, entspannt, überraschend und ideal für alle, die frische Ideen für Therapie, Training und Alltag suchen.

Hier kann man sich anmelden: https://11-07.Jonglierschule.de 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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