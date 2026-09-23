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O’zapft is – und jetzt wird jongliert!

Bayerische Lebensfreude zum Werfen, Lernen und Verschenken

(lifePR) (München, )
Weiß-blau, urig, ein bisschen ungewöhnlich – und garantiert ohne Promille: Passend zur Oktoberfestzeit gibt es bei der Jonglierschule München bayerische Geschenkideen, bei denen nicht nur Trachtenfans auf ihre Kosten kommen. Mit dem Jonglierball-Set BAVARIA, einer Jonglier-Anleitung auf Bayerisch sowie den Tassen Jongloro und Jonglara verbindet sich bayerisches Lebensgefühl mit Bewegung, Geschicklichkeit und einer ordentlichen Portion Humor.

Während auf der Münchner Theresienwiese noch bis zum 4. Oktober 2026 gefeiert wird, lässt sich ein Stück Wiesn-Stimmung damit auch mit nach Hause, ins Büro oder als originelles Mitbringsel verschenken.

Weiß-blau fliegt besser: das BAVARIA-Jonglierball-Set

Für alle, die bayerische Farben nicht nur tragen, sondern auch in die Luft werfen möchten, gibt es das Jonglierball-Set BAVARIA. Es besteht aus drei professionellen Jonglierbällen (90 Gramm Gewicht je Ball). Zur Wahl stehen die Farbkombinationen weiß-blau (Bayern) und weiß-rot (Franken). Geliefert werden die Bälle passend dazu in einem Stoffbeutel – und mit Jonglier-Anleitung.

Die Anleitung kann sogar in verschiedenen Sprachen gewählt werden. Für die Wiesn-Zeit liegt eine Variante natürlich besonders nahe: Bayerisch. Damit wird aus dem klassischen bayerischen Mitbringsel eine kleine Herausforderung: Wer schafft es, nach Brezn, Hendl und Wiesn-Bummel auch noch drei Bälle in der Luft zu halten?

„Jonglieren lernen“ – auf gut Bayerisch

Wer sich bisher gefragt hat, wie eine Jonglier-Anleitung wohl auf Bayerisch klingt, bekommt darauf eine Antwort: Die bekannte Jonglier-Lernanleitung mit der Comicfigur Jongloro gibt es tatsächlich als bayerische Ausgabe.

Auf 36 Seiten werden zunächst 30 Wurf- und Fangübungen mit einem und zwei Bällen erklärt. Schritt für Schritt führt die Methode schließlich zum Jonglieren mit drei Bällen. Sämtliche Übungen sind in bayerischer Sprache beschrieben – so entsteht beim Üben ganz nebenbei auch sprachliches Vergnügen. Die Anleitung kostet 6,90 Euro und kann auch zusammen mit einem weiß-blauen oder weiß-roten Ballset bestellt werden.

Dahinter steckt die von Jongliertrainer Stephan Ehlers entwickelte REHORULI®-Lernmethode, die mittlerweile in mehreren Sprachen verfügbar ist. Kurz gesagt: Jonglieren lerna – und dabei a bisserl Bayerisch übn.

Kaffee, Tee – und eine Portion Jonglieren

Noch eine Nummer gemütlicher wird es mit Jongloro und Jonglara. Die beiden Comicfiguren gibt es auf Keramiktassen: Jongloro in Blau und Jonglara in Rot. Die Tassen fassen 325 Milliliter und sind laut Anbieter spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Wer aus dem Kaffee- oder Teegeschenk gleich eine kleine Bewegungspause machen möchte, kann dazu eines von vier JOKOKO®-Übungssets kombinieren. Die Übungshefte enthalten – je nach Schwierigkeitsgrad – Aufgaben mit einem oder zwei Jonglierbällen und reichen von einfachen Einstiegsübungen bis zu anspruchsvolleren Wurf- und Fangvariationen.

So kann aus der Kaffeepause schnell eine kleine Koordinationspause werden.

Bayerisch muss nicht immer Brezn, Bier und Lebkuchenherz bedeuten

Gerade während des Oktoberfests sind Souvenirs mit bayerischem Bezug gefragt. Doch neben Maßkrug, Filzhut und Lebkuchenherz darf es auch einmal etwas anderes sein.

Die drei Produktideen verbinden bayerische Optik und Humor mit Aktivität: werfen statt nur anschauen, ausprobieren statt ins Regal stellen und nebenbei vielleicht sogar Jonglieren lernen. Und wer weiß: Vielleicht heißt es dann nach der Wiesn nicht nur „O’zapft is“, sondern schon bald:

„Schau her – i konn jongliern!“

Weitere Informationen zu den Produkten gibt es hier:
 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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