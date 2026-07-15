Online. Live. GRATIS: Workshopreihe verbindet Jonglieren mit moderner Gehirnforschung

Bewegung trifft Gehirnleistung
Jonglieren ist weit mehr als eine motorische Fähigkeit. Aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung zeigen: Bereits einfache Wurf- und Fangübungen fördern die Vernetzung beider Gehirnhälften, steigern die Konzentration und verbessern die kognitive Flexibilität. Genau hier setzt die Workshopreihe an – praxisnah, verständlich und sofort umsetzbar.
Die Teilnehmenden profitieren von:
- mehr mentaler Klarheit und Konzentration
- nachhaltigeren Lern- und Trainingsmethoden
- neuen Ansätzen für Stressbewältigung und Gesundheit
- gesteigerter Motivation – für sich selbst und andere
- der Fähigkeit, mit drei Bällen zu jonglieren
Hier die nächsten Termine der Online-Reihe – jeweils 90 Minuten ab 19 Uhr:
- August 2026 – 19:00 Uhr – Balance & Gesundheit:
Ganzheitliche Impulse für Stressreduktion, Wohlbefinden und mentale Stärke.
- Oktober 2026 – 19:00 Uhr – Führung & Motivation:
Wie Jonglieren Veränderungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Führungskompetenz stärkt.
Besonders innovativ: Die Inhalte werden nicht nur vermittelt, sondern direkt erlebt. Mit einfachen Übungen – schon mit ein und zwei Jonglierbällen – werden theoretische Erkenntnisse unmittelbar praktisch erfahrbar.
Der Experte hinter dem Konzept
Stephan Ehlers zählt zu den führenden Jonglier-Experten im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren verbindet er wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Gehirnforschung mit praxisorientierten Trainingsmethoden. Seine Konzepte kommen erfolgreich in Therapie, Weiterbildung und Coaching zum Einsatz.
GRATIS teilnehmen – mit minimalem Material
Für die Teilnahme werden lediglich drei Jonglierbälle benötigt.
- Sie können Jonglierbälle selbst herstellen mit Luftballons und Leinsamen!
Wie das funktioniert, zeigt dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de
- Sie können natürlich auch professionelle Jonglierbälle bestellen:
Kleine Bälle - Große Bälle <