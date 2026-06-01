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Mehr Klarheit im Kopf: Das große Gehirn-Wissen-Paket für Klarheit & Selbstoptimierung – mit über 4 Std. Videomaterial und 175 Seiten PDF

Acht kompakte Themenblöcke zeigen, wie Bewusstsein, Gedanken, Emotionen, Gewohnheiten und Selbstwahrnehmung unser Verhalten prägen

(lifePR) (München, )
Warum denken wir, wie wir denken? Warum reagieren wir manchmal anders, als wir eigentlich wollen? Und wie gelingt es, eigene Muster besser zu verstehen, bewusster zu handeln und mehr Klarheit im Alltag zu gewinnen?

Antworten darauf gibt „Das große Gehirn-Wissen-Paket Klarheit & Selbstoptimierung“. Das Online-Paket vermittelt fundiertes Wissen darüber, wie unser Gehirn unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst – und wie dieses Wissen genutzt werden kann, um bewusster mit eigenen Gedanken, Emotionen, Gewohnheiten und Entscheidungen umzugehen.

Unter dem Motto „Mehr Klarheit. Mehr Selbststeuerung. Mehr Verständnis für Dich selbst.“ bündelt das Paket acht Themenblöcke aus der Mediathek Gehirn-Wissen. Die Inhalte stehen als Video, Audio und ausführliche PDF-Dokumentation zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Paket mehr als 4 Stunden Video, mehr als 4 Stunden Audio sowie 175 DIN-A4-Seiten Begleitmaterial.
> 2-Min.-Video ansehen <

Gehirn-Wissen für bewussteres Denken, Fühlen und Handeln

Das Online-Paket richtet sich an Menschen, die nicht länger nur „funktionieren“, sondern besser verstehen möchten, warum sie denken, fühlen und handeln, wie sie es tun. Es geht um die zentrale Frage: Wie beeinflusst unser Gehirn unser Verhalten – und wie können wir dieses Wissen für mehr Klarheit, Selbststeuerung und persönliche Entwicklung nutzen?

Die Themen reichen von Bewusstsein und Selbstwahrnehmung über Gewohnheiten und Gedanken bis hin zu Emotionen, Wahrnehmung und sozialer Selbstkontrolle. Dabei werden komplexe Zusammenhänge verständlich erklärt und mit alltagsnahen Beispielen verbunden.

Acht Themenblöcke für mehr Selbstverständnis

Das große Gehirn-Wissen-Paket umfasst folgende Inhalte:

Wie entsteht unser Bewusstsein?
Wie unser Bewusstsein entsteht und welche Auswirkungen es auf unser Handeln hat.

Selbstwahrnehmung
Warum wir uns selbst häufig anders wahrnehmen, als andere uns wahrnehmen – und weshalb dieses Wissen für Kommunikation, Entwicklung und Selbstreflexion so wichtig ist.

Die Macht der Gewohnheit
Ob unser Verhalten eher von unseren Zielen oder von unseren Gewohnheiten bestimmt wird – und warum Routinen unser Leben stärker prägen, als uns oft bewusst ist.

Verhalten beginnt im Gehirn
Warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten – und welche Prozesse im Gehirn dabei eine zentrale Rolle spielen.

Die Macht der Gedanken
Wie Gedanken neuronale Strukturen beeinflussen können und warum die Plastizität des Gehirns eine wichtige Grundlage für Veränderung und Selbstoptimierung ist.

Gefühle entscheiden über unsere Wahrnehmung
Warum wir die Welt nicht objektiv erleben, sondern stark abhängig davon, wie wir uns fühlen.

Emotionen verstehen
Wie Emotionen entstehen, wie wir sie wahrnehmen, interpretieren und in unser Verhalten übersetzen.

Die Fähigkeit zur sozialen Selbstkontrolle
Warum ein zivilisiertes Miteinander nur möglich ist, weil unser Gehirn Impulse regulieren und kontrollieren kann.

Hier kann man das Paket für 56,00 € bestellen: https://Klarheit.Gehirn-Wissen.de

Für wen ist das Gehirn-Wissen-Paket geeignet?

Das Paket ist ideal für Menschen, die mehr Klarheit im Kopf gewinnen, eigene Muster erkennen und ihr Verhalten bewusster steuern möchten. Es eignet sich sowohl für die persönliche Weiterentwicklung als auch für den beruflichen Einsatz in Training, Coaching, Beratung, Führung, Pädagogik oder Gesundheitsprävention.

Besonders interessant ist das Online-Paket für:
  • Menschen, die sich selbst besser verstehen wollen,
  • Personen in Veränderungsphasen,
  • Selbstoptimierer:innen,
  • Trainer:innen,
  • Coaches,
  • Berater:innen,
  • Führungskräfte,
  • Personalverantwortliche,
  • Pädagog:innen,
  • Lernbegleiter:innen
sowie alle, die sich für Gehirnforschung, Emotionen, Entscheidungen und Persönlichkeitsentwicklung interessieren.

180 Tage Zugriff – jederzeit und überall

Der Zugang zum Gehirn-Wissen-Paket erfolgt über individuelle Login-Daten. Nach der Buchung stehen alle Inhalte 180 Tage lang rund um die Uhr zur Verfügung. Die Teilnehmenden können die Inhalte im eigenen Tempo ansehen, anhören und nachlesen – flexibel, ortsunabhängig und passend zum eigenen Alltag. > 2-Min.-Video ansehen <

Attraktives Paketangebot

Das große Gehirn-Wissen-Online-Paket kostet nur 56,00 Euro statt 226,50 Euro, wenn man die acht Themenblöcke einzeln über die Mediathek Gehirn-Wissen bestellen würde. Damit bietet das Paket einen kompakten und zugleich umfangreichen Einstieg in zentrale Fragen der Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung und persönlichen Entwicklung.

Wer sich selbst besser versteht, kann bewusster handeln

„Das große Gehirn-Wissen-Paket Klarheit & Selbstoptimierung“ vermittelt Wissen, das unmittelbar im Alltag anwendbar ist. Es hilft dabei, Gedanken, Gefühle, Gewohnheiten und Verhaltensmuster besser zu verstehen – und das eigene Gehirn bewusster für persönliche Ziele, klare Entscheidungen und nachhaltige Veränderung einzusetzen.

Mehr Klarheit. Mehr Selbststeuerung. Mehr Verständnis für Dich selbst.
Das ist der Kern dieses Online-Pakets.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://Klarheit.Gehirn-Wissen.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die Akademie Gehirn-Wissen ist ein Unternehmen von Gabriele & Stephan Ehlers, das Infoabende, Vorträge, Workshops, Online-Seminare sowie eBooks rund um Gehirn-Wissen und Jonglieren anbietet. Gabriele und Stephan Ehlers sind beide Mitglied, der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) sowie Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT. Weiterhin sind Sie Betreiber des mehrfach prämierten Neuro-Newsletters Gehirn-Tipps.de sowie des Online-Shops GehirnVital.de.

Wirksame Erfolgsfaktoren für ein erfolgreich agierendes Unternehmen sind Informationen & Wissen, Vertrauen & Kreativität aber auch Motivation & Begeisterung… die allesamt über Emotionen und das Gehirn gesteuert werden. Wer die Herausforderungen der Zukunft meistern will, kommt also an einer Auseinandersetzung mit den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung nicht mehr vorbei.

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