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Gute Trainer brauchen gute Kontakte – und neue Ideen für Marketing und Vertrieb!

GSA Regionalgruppe München lädt am 20. Oktober zum interaktiven Netzwerkabend mit Speed-Dating, Erfahrungsaustausch und frischen Business-Impulsen ein

(lifePR) (München, )
Gute Vorträge halten, überzeugende Trainings anbieten und Menschen begeistern – das können viele Trainer und Speaker. Doch wie gelingt es, sichtbarer zu werden, neue Kunden zu gewinnen und die eigenen Angebote erfolgreich zu vermarkten? Genau darum geht es am Dienstag, 20. Oktober 2026, von 18:00 bis 20:30 Uhr beim Netzwerk-Treffen der GSA Regionalgruppe München in der FQL Akademie.

Das Besondere: Hier wird nicht lange referiert, sondern miteinander gesprochen! Beim Trainer- und Speaker-Speed-Dating lernen sich die Teilnehmenden in kurzen, intensiven Gesprächsrunden kennen. Anschließend geht es an zwei Thementischen um die Fragen, die viele Selbstständige beschäftigen:
  • Wie verbessere ich meine Sichtbarkeit?
  • Was funktioniert bei Social Media?
  • Und wie gewinne ich neue Kunden?
Statt theoretischer Patentrezepte stehen persönliche Erfahrungen, konkrete Ideen und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt. Eine gemeinsame Abschlussrunde bündelt die wichtigsten Erkenntnisse. Bei einem kleinen Imbiss bleibt anschließend Zeit, Gespräche zu vertiefen und mögliche Kooperationen anzubahnen.

Das Motto des Abends: Weniger Visitenkarten sammeln – mehr voneinander profitieren!

Eingeladen sind Trainer, Speaker, Coaches und alle, die sich beruflich mit Weiterbildung, Marketing und Vertrieb beschäftigen und ihr Netzwerk erweitern möchten.

Termin und Anmeldung
  • Wann: Dienstag, 20. Oktober 2026, 18:00–20:30 Uhr
  • Wo: FQL Akademie, Lannerstraße 5, 80638 München
  • Veranstalter: GSA Regionalgruppe München
  • Hier gibt es weitere Informationen und zur Anmeldung.
Fazit: Zweieinhalb Stunden, viele neue Kontakte und hoffentlich mindestens eine Idee, die das eigene Business wirklich voranbringt.

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.

Stephan Ehlers ist Leiter der GSA-Regionalgruppe, Koordinator aller GSA-Regionalgruppen in Deutschland sowie Organisator der GSA-Inspirationstour 2026 (6 Redner:innen je 10 Minuten in 8 Städten). Außerdem organisiert er seit 2016 "Die Lange Nacht der kurzen Reden", immer am 11.11. mit jeweils 11 Redner:innen, die jeweils in 11 Minuten ihre Themen vorstellen.

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