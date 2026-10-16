Gute Trainer brauchen gute Kontakte – und neue Ideen für Marketing und Vertrieb!

Das Besondere: Hier wird nicht lange referiert, sondern miteinander gesprochen! Beim Trainer- und Speaker-Speed-Dating lernen sich die Teilnehmenden in kurzen, intensiven Gesprächsrunden kennen. Anschließend geht es an zwei Thementischen um die Fragen, die viele Selbstständige beschäftigen:
- Wie verbessere ich meine Sichtbarkeit?
- Was funktioniert bei Social Media?
- Und wie gewinne ich neue Kunden?
Das Motto des Abends: Weniger Visitenkarten sammeln – mehr voneinander profitieren!
Eingeladen sind Trainer, Speaker, Coaches und alle, die sich beruflich mit Weiterbildung, Marketing und Vertrieb beschäftigen und ihr Netzwerk erweitern möchten.
Termin und Anmeldung
- Wann: Dienstag, 20. Oktober 2026, 18:00–20:30 Uhr
- Wo: FQL Akademie, Lannerstraße 5, 80638 München
- Veranstalter: GSA Regionalgruppe München
- Hier gibt es weitere Informationen und zur Anmeldung.