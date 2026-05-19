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Gehirn-Training trifft Bälle am Samstag, 30. Mai in München

Jonglieren lernen – und dabei Ihre Neuro-Fitness wirksam stärken

(lifePR) (München, )
Bewegungsmangel, Konzentrationsprobleme, sinkende motorische Fähigkeiten: Die Herausforderungen in Schule, Sport und Alltag nehmen zu. Die WHO spricht sogar vom „Bewegungsmangel als Epidemie des 21. Jahrhunderts“. Umso wichtiger sind Methoden, die leicht umsetzbar, sofort erlebbar und nachhaltig wirksam sind.

Jonglieren ist genau so ein Tool.
Es macht Spaß, motiviert sofort und bringt nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn in Bestform.

Am Samstag, 30. Mai 2026, haben Lehrkräfte, Schulleiter, Übungsleiter aus Sportvereinen sowie Gesundheits- und Lerncoaches in München die Gelegenheit, live zu erleben, warum Jonglieren zu den effektivsten Methoden für Koordination, Konzentration und Kognition zählt – und wie man es auch anderen mit Leichtigkeit beibringen kann.

Auf einen Blick

Wann? Samstag, 30. Mai 2026 – 09:00 bis 13:00 Uhr
Wo? Gehirn-Wissen-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis: 99,00 € statt 149,00 €
inkl. Imbiss, Getränke, Zertifikat und ausführlicher Dokumentation

Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 6 Personen begrenzt, damit jeder intensiv profitieren kann und eine besonders produktive Lernatmosphäre entsteht.

Weitere Infos & Anmeldung:
https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de

Jonglieren – besser als Sudoku und Sit-ups zusammen

Was auf den ersten Blick spielerisch wirkt, ist in Wahrheit hochwirksames Gehirntraining. Zahlreiche Studien belegen: Jonglieren fördert die Bildung neuer Verbindungen im Gehirn. Beim Werfen und Fangen mit 1, 2 oder 3 Bällen werden Sehzentrum, Bewegungssteuerung und Denkprozesse gleichzeitig aktiviert – messbar und nachhaltig.

Das bringt Ihnen Jonglieren:
  • bessere Konzentration und Aufmerksamkeit
  • mehr Motivation und Selbstbewusstsein
  • spürbar verbesserte Koordination und Motorik
  • Stressabbau und fokussierte Gelassenheit
  • und vor allem: jede Menge Spaß beim Lernen
Kurz gesagt:
Jonglieren ist ein Fitnessstudio fürs Gehirn – kompakt, effektiv und mit sofort spürbarem Nutzen.

Was Sie im Workshop erwartet

In diesem Halbtages-Workshop zeigt Stephan Ehlers, Entwickler des Jonglier-Lernsystems REHORULI® und Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, wie selbst absolute Anfänger in erstaunlich kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen erlernen können.

Die Teilnehmer erleben:
  • alle 34 Übungen des REHORULI®-Programms
  • ausgewählte Übungen aus JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination und Kognition
  • leicht verständlich vermitteltes Gehirn-Wissen
  • praxisnahe Impulse für Schule, Verein und Therapie
  • Informationen zu den Möglichkeiten einer Zertifizierung zum REHORULI®-Jongliertrainer
  • interaktive Übungen mit Aha-Effekten, Humor und direktem Praxisbezug
Eckdaten

Termin: Samstag, 30. Mai 2026 – 09:00 bis 13:00 Uhr
Ort: FQL-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis: 99,00 € statt 149,00 € inkl. Imbiss und Getränke
Teilnehmerzahl: maximal 6 Personen

Alle Teilnehmer erhalten:
  • ein Zertifikat
  • umfangreiche Workshop-Unterlagen
  • mehrere eBooks
  • praxisnahe Übungen zum direkten Weitergeben und Anwenden
Warum Sie teilnehmen sollten

Weil Jonglieren…
  • Schülern mehr Konzentration und Lernmotivation schenkt
  • Sportlern Koordination und mentale Stärke bringt
  • Lehrkräften, Trainern und Coaches ein außergewöhnlich wirksames Werkzeug an die Hand gibt
  • in Therapie und Gesundheitsförderung sofort einsetzbar ist
  • und ganz nebenbei einfach Freude macht
Nutzen Sie die Chance, ein außergewöhnlich wirksames Trainingskonzept kennenzulernen – praxisnah, fundiert und direkt anwendbar.

Weitere Infos & Anmeldung:

https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de

 

 

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

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