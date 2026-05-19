Gehirn-Training trifft Bälle am Samstag, 30. Mai in München

Jonglieren ist genau so ein Tool.
Es macht Spaß, motiviert sofort und bringt nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn in Bestform.
Am Samstag, 30. Mai 2026, haben Lehrkräfte, Schulleiter, Übungsleiter aus Sportvereinen sowie Gesundheits- und Lerncoaches in München die Gelegenheit, live zu erleben, warum Jonglieren zu den effektivsten Methoden für Koordination, Konzentration und Kognition zählt – und wie man es auch anderen mit Leichtigkeit beibringen kann.
Auf einen Blick
Wann? Samstag, 30. Mai 2026 – 09:00 bis 13:00 Uhr
Wo? Gehirn-Wissen-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis: 99,00 € statt 149,00 €
inkl. Imbiss, Getränke, Zertifikat und ausführlicher Dokumentation
Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 6 Personen begrenzt, damit jeder intensiv profitieren kann und eine besonders produktive Lernatmosphäre entsteht.
Weitere Infos & Anmeldung:
https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de
Jonglieren – besser als Sudoku und Sit-ups zusammen
Was auf den ersten Blick spielerisch wirkt, ist in Wahrheit hochwirksames Gehirntraining. Zahlreiche Studien belegen: Jonglieren fördert die Bildung neuer Verbindungen im Gehirn. Beim Werfen und Fangen mit 1, 2 oder 3 Bällen werden Sehzentrum, Bewegungssteuerung und Denkprozesse gleichzeitig aktiviert – messbar und nachhaltig.
Das bringt Ihnen Jonglieren:
- bessere Konzentration und Aufmerksamkeit
- mehr Motivation und Selbstbewusstsein
- spürbar verbesserte Koordination und Motorik
- Stressabbau und fokussierte Gelassenheit
- und vor allem: jede Menge Spaß beim Lernen
Jonglieren ist ein Fitnessstudio fürs Gehirn – kompakt, effektiv und mit sofort spürbarem Nutzen.
Was Sie im Workshop erwartet
In diesem Halbtages-Workshop zeigt Stephan Ehlers, Entwickler des Jonglier-Lernsystems REHORULI® und Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, wie selbst absolute Anfänger in erstaunlich kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen erlernen können.
Die Teilnehmer erleben:
- alle 34 Übungen des REHORULI®-Programms
- ausgewählte Übungen aus JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination und Kognition
- leicht verständlich vermitteltes Gehirn-Wissen
- praxisnahe Impulse für Schule, Verein und Therapie
- Informationen zu den Möglichkeiten einer Zertifizierung zum REHORULI®-Jongliertrainer
- interaktive Übungen mit Aha-Effekten, Humor und direktem Praxisbezug
Termin: Samstag, 30. Mai 2026 – 09:00 bis 13:00 Uhr
Ort: FQL-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis: 99,00 € statt 149,00 € inkl. Imbiss und Getränke
Teilnehmerzahl: maximal 6 Personen
Alle Teilnehmer erhalten:
- ein Zertifikat
- umfangreiche Workshop-Unterlagen
- mehrere eBooks
- praxisnahe Übungen zum direkten Weitergeben und Anwenden
Weil Jonglieren…
- Schülern mehr Konzentration und Lernmotivation schenkt
- Sportlern Koordination und mentale Stärke bringt
- Lehrkräften, Trainern und Coaches ein außergewöhnlich wirksames Werkzeug an die Hand gibt
- in Therapie und Gesundheitsförderung sofort einsetzbar ist
- und ganz nebenbei einfach Freude macht
Weitere Infos & Anmeldung:
https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de