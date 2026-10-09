Drei Bälle jonglieren lernen und viel über die Arbeitsweise des Gehirns erfahren

München - Mittwoch, 25. November 2026 - 18–20 Uhr

Mittwoch, 25. November 2026 - 18–20 Uhr München - Dienstag, 16. März 2027 - 14–16 Uhr

Dienstag, 16. März 2027 - 14–16 Uhr Stuttgart - Freitag, 14. Mai 2027 - 14–16 Uhr

Freitag, 14. Mai 2027 - 14–16 Uhr Frankfurt - Dienstag, 18. Mai 2027 - 14–16 Uhr

Dienstag, 18. Mai 2027 - 14–16 Uhr Magdeburg - Dienstag, 22. Juni 2027 - 14–16 Uhr

Dienstag, 22. Juni 2027 - 14–16 Uhr Köln - Dienstag, 20. Juli 2027 - 14–16 Uhr

Dienstag, 20. Juli 2027 - 14–16 Uhr Hamburg - Donnerstag, 26. August 2027 - 14–16 Uhr

Donnerstag, 26. August 2027 - 14–16 Uhr Hannover - Dienstag, 28. September 2027 - 14–16 Uhr

Dienstag, 28. September 2027 - 14–16 Uhr Leipzig - Donnerstag, 28. Oktober 2027 - 14–16 Uhr

Donnerstag, 28. Oktober 2027 - 14–16 Uhr Berlin - Montag, 22. November 2027 -14–16 Uhr



Drei Bälle können der Anfang sein, sich selbst mehr zuzutrauen. Wer erleben möchte, wie aus einer ungewohnten Herausforderung Schritt für Schritt eine neue Fähigkeit wird, findet weitere Informationen zum Workshop und zur Anmeldung unter: neurokurs.jonglierschule.de



Weitere Informationen zu Stephan Ehlers: www.stephan-ehlers.de



Pressekontakt

Gabriele Ehlers · FQL

Telefon: +49 (0)89 17 11 70 36

E-Mail: info@fql.de





Neue Aufgaben bewältigen, Veränderungen begleiten, Menschen zum Lernen motivieren: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Trainer und Berater beschäftigen sich täglich mit diesen Herausforderungen. Doch was passiert, wenn sie selbst vor einer ungewohnten Aufgabe stehen – mit drei Bällen in den Händen?Genau dort setzt die deutschlandweite Workshop-Tour von Stephan Ehlers an. In neun Städten lädt der erfahrene Jongliertrainer, Speaker und Moderator dazu ein, die Grundlagen der 3-Ball-Jonglage zu erlernen und dabei die Arbeitsweise des eigenen Gehirns besser zu verstehen. Der Auftakt findet am 28. Oktober 2026 in München statt. Neun weitere Termine folgen 2027.Drei Bälle jonglieren? Für viele klingt das zunächst nach Talent, artistischem Geschick und wochenlangem Üben. Im Workshop wird aus dieser vermeintlich großen Hürde eine Folge überschaubarer Lernschritte: werfen, beobachten, fangen, ausprobieren – und Stück für Stück Sicherheit gewinnen.Dabei geht es um mehr als fliegende Bälle. Die Teilnehmenden erleben unmittelbar, wie sie auf Unsicherheit reagieren, was ihnen beim Lernen hilft und wie sich Motivation durch kleine Fortschritte verändern kann. Auch ein heruntergefallener Ball gehört dazu: Er bietet die Gelegenheit, die nächste Bewegung bewusster auszuführen und erneut anzusetzen.So wird eine ungewohnte Bewegungsaufgabe zum anschaulichen Erfahrungsraum für Themen, die auch im Berufsalltag zählen: Aufmerksamkeit, Ausdauer, Fehlerkultur und Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit.Während die Bälle in Bewegung kommen, erläutert Ehlers, wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewegungssteuerung beim Jonglieren zusammenarbeiten. Er erklärt, warum neue koordinative Aufgaben das Gehirn fordern und welche Rolle Wiederholung, passende Lernschritte und Erfolgserlebnisse beim Aufbau einer neuen Fähigkeit spielen.Das Besondere: Die Teilnehmenden hören die Inhalte und erleben zugleich, was sie bedeuten. Wann wird aus bewusstem Nachdenken ein flüssigerer Bewegungsablauf? Was passiert, wenn man zu viel auf einmal will? Und wie hilft ein klarer nächster Schritt dabei, dranzubleiben?Der Workshop verbindet diese Erfahrungen mit Anregungen für Führung, Zusammenarbeit und die Gestaltung von Lernprozessen.Für Führungskräfte eröffnet das Format eine persönliche Perspektive auf Veränderung: Wer selbst eine neue Fertigkeit erlernt, kann besser nachvollziehen, warum Menschen Zeit, Orientierung und ermutigendes Feedback benötigen.HR-Verantwortliche erhalten Anregungen für bewegte Lernangebote und die Personalentwicklung. Trainer und Berater erleben, wie sich komplexe Themen durch eine praktische Aufgabe greifbar machen lassen – mit Bewegung, Humor und einem gemeinsamen Lernerlebnis.Vorkenntnisse im Jonglieren sind nicht erforderlich. Im Mittelpunkt stehen die Bereitschaft zum Ausprobieren und die Neugier auf das eigene Können.Stephan Ehlers verbindet seit mehr als 30 Jahren Wissensvermittlung, Interaktion und Humor. Bekannt ist er unter anderem für seine Jonglier-Lernformate und Weltrekordaktionen, bei denen große Gruppen von Anfängern gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen erlernten.Mit seiner Neuro-Jonglage-Tour bringt er diese Erfahrung in ein kompaktes Workshop-Format: zwei Stunden zum Mitmachen, Weiterdenken und Entdecken neuer Möglichkeiten.