Die beste Idee gewinnt? Schön wär’s!
Warum Innovationen an Entscheidungen und Veränderungen scheitern können – und was unser Gehirn damit zu tun hat.
Vielleicht fehlten nicht die Ideen. Vielleicht fehlte das Verständnis dafür, wie Menschen Entscheidungen treffen, Veränderungen bewerten und auf neue Herausforderungen reagieren.
Innovation beginnt im Kopf. Und scheitert manchmal genau dort.
Denn selbst die beste Idee setzt sich nicht automatisch durch. Menschen entscheiden nicht ausschließlich auf Grundlage sachlicher Informationen. Erfahrungen, Emotionen, Erwartungen und Gewohnheiten beeinflussen ebenfalls, welche Möglichkeiten sie wahrnehmen und welche Veränderungen sie unterstützen.
Auch deshalb ist die Entwicklung einer Idee nur der erste Schritt. Ihre Bewertung und Umsetzung stellen ganz eigene Herausforderungen dar.
Das 3er-Bundle „Vom Einfall zur Veränderung“ aus der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT widmet sich genau diesen drei entscheidenden Phasen.
Phase 1: Ideen entwickeln
Das Buch „Innovation beginnt im Gehirn“ beleuchtet neurowissenschaftliche Perspektiven auf kreative Prozesse. Es beschäftigt sich mit Bedingungen, die Innovationen fördern können, und mit Hindernissen zwischen Ideenfindung und Umsetzung.
Phase 2: Entscheidungen verstehen
Der Titel „Mythos der rationalen Entscheidung“ hinterfragt die verbreitete Vorstellung, Menschen könnten komplexe Entscheidungen ausschließlich durch objektives Abwägen treffen. Das Zusammenspiel von Verstand und Intuition steht im Mittelpunkt.
Phase 3: Veränderungen gestalten
In „Neuro-LOGISCH Führen in Veränderungsprozessen“ erläutert Kathrin Meyer, warum Veränderungen bei Mitarbeitern so unterschiedliche Reaktionen auslösen können. Gleichzeitig gibt sie Impulse, wie Führungskräfte Veränderungsprozesse bewusster begleiten können.
Zusammen bilden die drei Bücher einen kompakten gedanklichen Werkzeugkasten für Unternehmer, Führungskräfte, Innovationsverantwortliche und Change-Berater.
Ein Weihnachtsgeschenk für Menschen, die 2027 etwas bewegen wollen
Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit guter Vorsätze und neuer Strategien. Doch statt noch mehr Ziele aufzuschreiben, könnte es sinnvoll sein, zunächst die Mechanismen hinter Ideen, Entscheidungen und Veränderungen besser zu verstehen.
Drei Taschenbücher kosten im Bundle 24,90 € statt 29,70 €. Die digitale Variante mit drei eBooks ist für 19,47 € statt 23,97 € erhältlich.
Vielleicht beginnt die wichtigste Innovation des kommenden Jahres nicht mit einer neuen Technologie – sondern mit einem neuen Gedanken.
Weitere Informationen und Bestellung:
https://fql.de/gehirn-wissen-kompakt/3er-bundles.html
Über GEHIRN-WISSEN KOMPAKT
FQL Publishing macht mit der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT neurowissenschaftliche Perspektiven für unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbereiche zugänglich. Die 26 bisher erschienenen Bücher sind einzeln sowie in ausgewählten Themen-Bundles erhältlich.