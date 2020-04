neuro:selling - Neues Taschenbuch und eBook aus der Reihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT

Die Produkte und Dienstleistungen werden immer vergleichbarer, die Kunden erweisen sich als gut informiert und im Vertrieb herrscht ein heftiger Verdrängungswettbewerb. Herkömmliche Verkaufsmethoden sind schon lange ein Auslaufmodell. Das Kaufverhalten der Kunden passt nicht mehr so recht zum Vorgehen der Verkäufer.Wer weiß, wie unser Gehirn arbeitet, weiß, wie Verkaufen noch besser gelingen kann.Michael Kühl-Lenjer, Verkaufstrainer und Business-Coach, bringt es auf den Punkt: Wie lassen sich neurowissenschaftliche Erkenntnisse im Verkaufsprozess nutzbar machen? Weshalb sind Emotionen der Generalschlüssel zum Kunden? Wie gelangen Verkäufer direkt ins Herz und Hirn des Kunden? Warum ist Weiterempfehlung der Königsweg zu neuen Kunden? Wie gelingen tragfähige Preisgespräche und wie meistern Verkäufer kritische Situationen und Beschwerden?Allgemeinverständlich, praxiserprobt und mit zahlreichen wertvollen Tipps öffnet dieses Buch Türen von bisher zu wenig beachteten Potentialen im Verkauf.Das ist das Thema des Buches „neuro:selling“ aus der erfolgreichen Buchreihe GEHRIN-WISSEN KOMPAKT. Es ist als Buch oder eBook erhältlich. Weitere Informationen sowie eine Leseprobe findet man bei den nachfolgenden Links:(9,90 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/Buch-Neuroselling (7,99 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/eBook-Neuroselling Michael Kühl-Lenjer verbindet langjährige Vertriebs- und Führungserfahrungen mit aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung. Allgemeinverständlich und mit großer Leidenschaft bringt er diese spannende Mischung in Vorträgen, Workshops und Seminaren zu den Kunden. Als Business-Trainer, Referent und Kommunikationsberater unterstützt er Unternehmen dabei, Mitarbeiter zum Erfolg zu führen, den Vertrieb zu optimieren und Weiterbildung vor dem Hintergrund der Neurowissenschaft zu gestalten. Er studierte Germanistik und (Neuro-) Biologie und war Verkäufer,Sales Direktor sowie Head of Training & Development. Michael Kühl-Lenjer ist aktives Mitglied in der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (afnb) und lebt in Konstanz am Bodensee.Praktische Tipps zum gehirngerechten Führen von TeamsDer Innovationsprozess im betrieblichen KontextAktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung zur Unterstützung der Lernfähigkeit im mittleren AlterNeurowissenschaft in der CoachingpraxisChancen für erfolgreiche Therapien in der GewichtsreduktionWas Worte in unserem Kopf bewirkenNutzen neurowissenschaftlicher Forschung für effektivere FührungserfolgeRhythmik im Spiegel neurowissenschaftlicher ErkenntnisseNeurobiologische Erkenntnisse ihrer WirksamkeitWie arbeitet das Gehirn beim Verhandeln und Entscheiden in Gerichtsverhandlungen?Wirkungsvoll Mitarbeiterpotenziale nutzenMit Neurokompetenz zum VerkaufserfolgWeitere Informationen und Leseproben bei www.KOMPAKT.GEHIRN.WISSSEN.de