eBook und Workshop in München offenbaren Wege zur Demenzprävention für alle, die ihre geistige Gesundheit stärken wollen

Wie koordinative Bewegung die Hirngesundheit stärkt

Wie kann Bewegung gezielt dazu beitragen, das Risiko für Demenz zu senken und die geistige Leistungsfähigkeit nachhaltig zu stärken? Ein neuer Workshop und ein neues eBook von Stephan Ehlers geben darauf eine ebenso fundierte wie praxisnahe Antwort – und macht deutlich: Entscheidend ist nicht nur dass wir uns bewegen, sondern wie. Auf 40 Seiten im DIN-A4-Format zum Lesen bzw. in einem 2-Std.-Workshop zum selbst ausprobieren werden aktuelle Erkenntnisse aus Neurowissenschaft, Bewegungsforschung und Präventionsmedizin mit einem alltagsnahen Zugang zur praktischen Umsetzung verbunden. Im Zentrum steht eine klare Botschaft: Körperliche Aktivität aktiviert zentrale Schutzmechanismen des Gehirns – von verbesserter Durchblutung über Neuroplastizität bis hin zum Aufbau kognitiver Reserve und erlebter Selbstwirksamkeit.

Preis für das eBook: 5,90 €
Hier kann man das eBook herunterladen: https://eBook-Demenz.Jonglierschule.de

Workshop für aktive Senioren am Di, 31. März 2026 – 15:00-17:00 Uhr in München

In diesem Workshop lernen die Teilnehmer verschiedene Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen sowie viel über das Gehirn. Konkret:
  • Gehirn-Aktivierung durch Übungen mit 1 und 2 Bällen
  • Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist, warum es signifikant das Demenz-/Alzheimer-Risiko senkt und welche Studien dies beweisen.
  • Ausführliche Dokumentation: Jeder Teilnehmer erhält das eBook „Bewegung gegen das Vergessen“  (40 Seiten PDF/DIN-A4) sowie das eBook JOKOKO®-Set 1+2 mit 37 Wurf- und Fangübungen mit 1 +2 Bällen .
  • Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer sowie vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen.
Der Preis für den Workshop inkl. Dokumentation beträgt 49,00 Euro pro Person bei max. 6 Teilnehmern. Ort: Jonglierschule München in Nymphenburg
Weitere Informationen + Anmeldung: https://Workshop-Demenz.Jonglierschule.de

Koordination statt nur „mehr Sport“

Während viele Programme pauschal zu „mehr Bewegung“ raten, setzen Workshop und eBook einen differenzierten Schwerpunkt: koordinativ-kognitive Aktivität. Besonders das Jonglieren wird als multidimensionaler Lernreiz verständlich gemacht – als Bewegung, die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motorik und exekutive Funktionen gleichzeitig fordert und fördert. Erstmals werden dabei die beiden Lernsysteme JOKOKO® (1–2-Ball-System) und REHORULI® (3-Ball-Lernsystem) systematisch als strukturierte Präventions- und Therapiewerkzeuge modelliert – vom niedrigschwelligen Einstieg bis hin zum anspruchsvollen exekutiven Training.

Was Workshop und eBook einzigartig machen:
  1. Wissenschaftlich fundiert – verständlich erklärt
    Aktuelle Evidenz zur Risikoreduktion durch Bewegung wird klar, strukturiert und ohne akademische Überfrachtung vermittelt.
  2. Koordination als Schlüsselmechanismus
    Der Fokus liegt auf koordinativem Lernen als neurobiologisch wirksamer Stimulus – Jonglieren wird als besonders effektiver Trainingsreiz eingeordnet.
  3. JOKOKO® & REHORULI® als therapeutisches Modell
    Erstmals werden diese Lernsysteme in eine neurobiologische Präventionslogik eingebettet – vom 1-Ball-Training bis zum komplexen 3-Ball-Setting.
  4. Wirkprinzipien statt Technikrezepte
    Nicht „Wie werfe ich richtig?“, sondern „Warum wirkt das?“ steht im Mittelpunkt:
    Neuroplastizität, BDNF, kognitive Reserve und Selbstregulation werden praxisrelevant erläutert.
  5. Praxisnah, motivierend, niedrigschwellig
    Mit Übungsmodulen, Workshop-Konzepten und direkt umsetzbaren Impulsen eignet sich das eBook auch für Menschen ohne Vorerfahrung.
Für wen sind Workshop und eBook gedacht?
  • Therapeut:innen (Psychomotorik, Ergotherapie, Physiotherapie, Neurorehabilitation)
  • Fachkräfte in Prävention, Gesundheitsförderung und Pädagogik
  • Trainer:innen und Kursleitende im Bereich Bewegung & Gehirngesundheit
  • Betriebliche Gesundheitsmanager:innen
  • Gesundheitsinteressierte Laien
  • Angehörige mit Demenzsorge
  • Senior:innen, die geistig fit bleiben möchten
Über Autor und Workshopleiter
Stephan Ehlers arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Psychomotorik, Gesundheitsförderung und neurobiologischer Prävention. Als Entwickler der Lernsysteme JOKOKO® und REHORULI® hat er Jonglieren zu einem therapeutisch strukturierten Bewegungs- und Lernkonzept weiterentwickelt, das heute in Präventionsprogrammen sowie in pädagogischen und klinischen Kontexten Anwendung findet.
Seine Arbeit basiert auf aktuellen Erkenntnissen zur Neuroplastizität, kognitiven Reserve und den positiven Effekten koordinativer Bewegung auf Gehirnprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei stets die praktische Erfahrung: Prävention soll nicht abstrakt bleiben – sondern spielerisch, motivierend und im Alltag erlebbar werden.
Mit diesem eBook lädt Stephan Ehlers Fachkräfte und Gesundheitsinteressierte gleichermaßen dazu ein, Bewegung neu zu denken – als wirksamen, wissenschaftlich fundierten und zugleich freudvollen Zugang zu geistiger Fitness und Demenzprävention.
  • eBook-Umfang: 40 Seiten, DIN A4-Format (PDF)
  • Workshop-Dauer: 2 Std.
Weitere Informationen:

eBook: https://eBook-Demenz.Jonglierschule.de

Workshop: https://Workshop-Demenz.Jonglierschule.de

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.

Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Genau wird angeboten. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) sowie Herausgeber der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT und des NeuroNews-Dienstes Gehirn-Tipps.de. Stephan Ehlers ist zudem Leiter der Regionalgruppe Südbayern des Bundesverbandes für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM).

