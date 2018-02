didacta 2018: Wie und warum das Jonglieren in der Weiterbildung (Schule + Training) wirksam ist

Dienstag, 20. Februar um 12 Uhr, WIE und WARUM das JONGLIEREN in der Weiterbildung nicht nur für die Lernmotivation und Konzentration WIRKSAM ist.



Termin: Di, 20. Februar 2018

Uhrzeit: Beginn: 12:00 Uhr - Ende 12:45 Uhr

Ort: Bildungsmesse didacta, Messe Hannover, Convention Center, Saal 104

Preis: Der Besuch des Vortrages ist für Messebesucher kostenfrei

Eine vorherige Anmeldung wird dringend empfohlen, per Mail an



Termin: Mi, 21. Februar 2018

Uhrzeit: Beginn: 15:00 Uhr - Ende 15:45 Uhr

Ort: Bildungsmesse didacta, Messe Hannover, Convention Center, Saal 104

Preis: Der Besuch des Vortrages ist für Messebesucher kostenfrei

Eine vorherige Anmeldung wird dringend empfohlen, per Mail an



Das REHORULI®-Jonglier-Lernsystem gibt es seit 1999 und ermöglicht absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen zu lernen. Das mehrfach ausgezeichnete Jonglier-Lernsystem ist in zehn Sprachen und verschiedenen Formaten (Print, Web, App) verfügbar. Seit zehn Jahren wird das Jonglieren auch vielseitig in der Weiterbildungspraxis eingesetzt. Mittlerweile setzen 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer das Jonglieren u.a. in folgenden Themenfeldern ein:

Lernen & Gehirn

Gesundheit & Burnout

Führung & Motivation

Kreativität & Innovation

Unsicherheit & Selbstbewusstsein. Die Ausbildung zum zertifizierten REHORULI®-Trainer dauert nur 2 Tage. Seit 2016 gibt es das "REHORULI®-Förderprogramm „Jonglieren für Schulen“.



Stephan Ehlers ist Experte für Jonglieren, Lernen und Gehirn-Wissen. Seit mehr als 20 Jahren hat Stephan Ehlers als Berater, Trainer, Speaker und Moderator viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung rund um's Lernen informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der German Speakers Association (GSA), Top100-Entertainer bei Speakers Excellence sowie Autor mehrerer Bücher. Er entwickelte 1999 das Jonglier-Lernsystem REHORULI®, das insbesondere Anfängern es ermöglicht, Schritt für Schritt in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren zu lernen. Das mehrfach ausgezeichnete Jonglier-Lernsystem ist mittlerweile Europas meist genutztes Jonglier-Lernsystem, ist in zehn Sprachen und verschiedenen Formaten (Print, Web, App) verfügbar. Speziell für Schulen gibt es seit 2016 das



REHORULI®-Förderprogramm für Schulen.



In einem 2-3-stündigen Workshop lernen Lehrer,

a) wie und warum einfache Wurf- und Fangübungen (Jonglieren) Lernmotivation und Konzentration fördern,

b) wie man Jonglierbälle mit Luftballons und Leinsamen selbst herstellen kann,

c) wie man seinen Schülern mit dem "idiotensicheren" Jonglier-Lernsystem REHORULI® Schritt für Schritt das Jonglieren beibringen kann.



Weitere Info: www.foerderprogramm.jonglierschule.de

Jonglieren ist nicht nur eine Metapher für das Meistern eines immer komplexer werdenden Alltags - gerade im Bildungsbereich. Lehrer, Trainer und Weiterbildungsprofis erfahren amum, WIE und WARUM das JONGLIEREN in der Weiterbildung nicht nur für die Lernmotivation und Konzentration WIRKSAM ist.Termin:Uhrzeit: Beginn:- Ende 12:45 UhrOrt: Bildungsmesse didacta, Messe Hannover, Convention Center,Preis: Der Besuch des Vortrages ist für Messebesucher kostenfreiEine vorherige Anmeldung wird dringend empfohlen, per Mail an 2002@fql.de Termin:Uhrzeit: Beginn:- Ende 15:45 UhrOrt: Bildungsmesse didacta, Messe Hannover, Convention Center,Preis: Der Besuch des Vortrages ist für Messebesucher kostenfreiEine vorherige Anmeldung wird dringend empfohlen, per Mail an 2102@fql.de Das REHORULI®-Jonglier-Lernsystem gibt es seit 1999 und ermöglicht absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen zu lernen. Das mehrfach ausgezeichnete Jonglier-Lernsystem ist in zehn Sprachen und verschiedenen Formaten (Print, Web, App) verfügbar. Seit zehn Jahren wird das Jonglieren auch vielseitig in der Weiterbildungspraxis eingesetzt. Mittlerweile setzen 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer das Jonglieren u.a. in folgenden Themenfeldern ein:Die Ausbildung zum zertifizierten REHORULI®-Trainer dauert nur 2 Tage. Seit 2016 gibt es dasist Experte für Jonglieren, Lernen und Gehirn-Wissen. Seit mehr als 20 Jahren hat Stephan Ehlers als Berater, Trainer, Speaker und Moderator viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung rund um's Lernen informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der German Speakers Association (GSA), Top100-Entertainer bei Speakers Excellence sowie Autor mehrerer Bücher. Er entwickelte 1999 das Jonglier-Lernsystem REHORULI®, das insbesondere Anfängern es ermöglicht, Schritt für Schritt in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren zu lernen. Das mehrfach ausgezeichnete Jonglier-Lernsystem ist mittlerweile Europas meist genutztes Jonglier-Lernsystem, ist in zehn Sprachen und verschiedenen Formaten (Print, Web, App) verfügbar. Speziell für Schulen gibt es seit 2016 dasIn einem 2-3-stündigen Workshop lernen Lehrer,a) wie und warum einfache Wurf- und Fangübungen (Jonglieren) Lernmotivation und Konzentration fördern,b) wie man Jonglierbälle mit Luftballons und Leinsamen selbst herstellen kann,c) wie man seinen Schülern mit dem "idiotensicheren" Jonglier-Lernsystem REHORULI® Schritt für Schritt das Jonglieren beibringen kann.

Diese Pressemitteilung posten:

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung & Erfolg

Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.



2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.



Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers