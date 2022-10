Zonta Club München I ist stolz auf zwei internationale Preisträgerinnen

Zonta wurde 1919 von Frauen für Frauen gegründet. Frauen engagieren sich seither ehrenamtlich für Mädchen und Frauen international, national und lokal. In Deutschland gibt es 136 Clubs mit ca. 4.000 Mitgliedern. Allein in München gibt es vier Zonta-Clubs. Der Zonta Club München I hat besonderen Grund zur Freude. Denn gleich zwei junge lokale Preisträgerinnen aus ihrem Club wurden am Freitag Abend mit internationalen Auszeichnungen geehrt. Begleitet wurden die beiden Preisträgerinnen von Gabriele Ehlers und Alexandra Wander aus dem Zonta Club München I.gewinnt den „Young Women in Public Affairs Award“ (YWPA) undwird mit dem „Amelia Earhart Fellowship“ ausgezeichnet. Beide erhielten im Bürgerspital in Würzburg die Urkunden aus den Händen der Zonta-Governor Heike Schimdt (Zonta District 14) überreicht.Dasist ein Stipendium für Wissenschaftlerinnen im Bereich Luft- und Raumfahrt. Unterstützt werden junge Wissenschaftlerinnen, die eine Promotion oder einen vergleichbaren Grad anstreben. Das Stipendium beträgt zurzeit 10.000 US-Dollar. Seit der ersten Preisvergabe im Jahr 1938 wurden bisher 1.704 Amelia Earhart Fellwoships im Wert von mehr als 11.3 Mio. US-Dollar an 1.275 Frauen aus 76 Ländern vergeben.Derrichtet sich an Schülerinnen und Studentinnen (Teilnahmealter 16-19 Jahre), die sich überdurchschnittlich in der Gesellschaft engagieren oder eine sonstige ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder Organisationen ausüben. Der Preis wird seit 1992 weltweit auf Clubebene ausgeschrieben. Die Gewinnerinnen nehmen an weiterführenden Wettbewerben auf internationaler Ebene teil.