"Work-Health-Day" am 13. Mai in Augsburg zu den Themen Sucht, Bewegung und Gesundheitsvorsorge

Der Druck in den Unternehmen steigt, sowohl was Prozesse, Kosten und Menschen betrifft. Gerade in solchen Situationen ist die Gefahr groß, essentielle „Gesund-Erhalter“ fallen zu lassen oder Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu vertagen. Die Auswirkungen auf Wohlbefinden, Gesundheit und damit kreative Problemlösungen, Produktivität und Effektivität sind beträchtlich.Der Regionalgruppe Südbayern vom Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM) bietet dazu am Dienstag, 13.05.2025 einen Work Health Day an. Mit den Themen– wird der Fokus auf besonders relevante Maßnahmen gelegt. Jeweils ein kurzer Impuls zu aktuellen Studienergebnissen leitet über zu den Umsetzungserfahrungen aus den Unternehmen. Kurz-Workshops fördern den Austausch aller Teilnehmenden.139,00 €, BBGM-, VDSI-, BVMW- und Ahoch3-Mitglieder zahlen nur 99,00 €Aktuell gibt es noch ein 2-für-1-Angebot, d.h. 69,50 € je Ticket.Nachfolgend der Überblick zum Programm:Die Teilnehmer der Veranstaltung werden einen größeren Einfluss auf die Ergebnisse der Tagung haben, als man dies bisher kennt. Die Teilnehmer diskutieren über drei verschiedenen Themen in jeweils drei Gruppen. Hinterher werden die Ergebnisse der Gruppen präsentiert. Die Impulsgeber unterstützen mit kurzen 15-Minuten-Vorträgen vor und Moderatoren während der Gruppenarbeit.FokusthemaFokusthemaFokusthemaAbschluss:mit allen Rednern und Impulsgebern