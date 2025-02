Wissenswertes rund um das Jonglieren mit Bällen in Schulen zentral abrufbar bei www.Jonglieren.info

Die Jonglierschule München in München-Nymphenburg wird von Gabriele und Stephan Ehlers betrieben und ist soetwas wie das "Zentrum für Jonglage mit Bällen in Deutschland". Das von Stephan Ehlers entwickelte Jonglier-Lernsystem REHORULI® bzw. die Jonglier-Anleitung "Jonglieren lernen mit Jongloro" ist in 14 Sprachen erhältlich. Außerdem wurden mehr als 100 Jongliertrainer in Deutschland ausgebildet und vier Weltrekorde im "Jonglieren lernen in max. 30, 20, 10 und max. 7 Minuten" aufgestellt. ( https://Weltrekord.Jonglierschule.de Seit 2016 bietet die Jonglierschule München einan. Die wichtigsten Infos daraus findet man beiDie Jonglierschule München ist auch Aussteller auf Bayerns größter Freizeitmesse f.re.e , die vomin München stattfinden. Die Jonglierschule findet man beiinSo sind alleWurf- und Fangübungen in der "kostenfrei für jedermann abrufbar – ohne Registrierung oder Abo:Dort kann man mit nur einem Klick auch jede Übung im DIN A4-Quer-Format ansehen und ausdrucken bzw. abspeichern. Man kann auch in Suche „REHORULI 01“ … „REHORULI 25“ eingeben … um die Übungen direkt aufzurufen.Die 34 REHORULI®-Übungen wurden in 4 Blöcke aufgeteilt, d.h. 1- und 2-Ball-Übungen für 1., 2. und 3. Klasse … ab der 4.Klasse sollten 3 Bälle und 4 Abwürfe geschafft werden. So kann Jonglieren als Schulprojekt ab der 1. Klasse durchgeführt werden. Weitere Infos sieheVor ein paar Jahren hat Stephan Ehlers neue Übungen für 1 und 2 Bälle entwickelt und unter den Namen JOKOKO® als Print- und Online-Medien verfügbar gemacht. JOKOKO steht für “JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition” und beinhaltet 77, originelle Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen. JOKOKO® Set 1 und JOKOKO® Set 2 sind für absolute Anfänger (ab 5 Jahre) sehr gut geeignet. Sie werden viel in KITAS, Schulen und Seniorenheime bzw.Altenpflege-Einrichtungen eingesetzt. Die JOKOKO® Sets 3 und 4 sind mittelschwere und schwere 2-Ballübungen, die auch für 3-Ball-Jongleure anspruchsvolle Aufgaben darstellen. Weitere Informationen und Produktvarianten sind abrufbar bei www.JOKOKO.Jonglierschule.de. zumFörderprogramm Jonglieren (36 Seiten)Basisinfo Schulprojekt JonglierenLegasthenie & JonglierenFlyer "Jonglieren in Schulen"Beitrag "Jonglieren - praktische Tipps für Lehrpersonen" etc.Ein spezielles Super-Sparpaket für Schulen und Sportvereine beinhaltet den Direktzugang zu allen 34 REHORULI®-Übungen mit 1, 2 und 3 Bällen sowie den Zugang zu 77 Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen (JOKOKO-Set 1 + 2). Alle 111 Übungen werden als Video (Online-Kurs), eBook (PDF + EPUB-Format) sowie als gedruckte Anleitungen geliefert! Je nach Lernziel, Kenntnisstand, Gruppengröße und Lernumgebung können die entsprechend passenden Lernmedien eingesetzt werden. Preis:€ =Alles Wissenswerte rund um dasgibt's beiStephan Ehlers bietet sogarfür Lehrer, Schulleiter, Schul-Sozialpädagogen, Elternbeiräte und anderen Schulverantwortliche an. Bei diesem Online-Meeting wird erklärt, WIE und WARUM das Jonglieren (mit Bällen) bei Schülern und Schülerinnen für die Aufmerksamkeit, eine bessere Lernmotivation und das Gedächtnis hoch WIRKSAM ist. Bei dem Online-Meeting können mehrere Kollegen teilnehmen.