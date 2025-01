Wirkungsvolle REHA für Handgelenke mit schweren Bällen

450g

750g

1.100g

Warum die sog. DX-Powerbälle - ein schwerer Ball, der in der Hand gehalten werden kann - ein effektives Hilfsmittel in der Rehabilitation des Handgelenks ist, erklärt dieser Beitrag aus physiotherapeutischer Sicht:• Isometrische und isotonische Muskelarbeit:Das Halten des Balls aktiviert die Muskeln im Unterarm (Flexoren und Extensoren), die für die Stabilisierung und Bewegung des Handgelenks verantwortlich sind. Bewegungen wie Beugen, Strecken, Kreisen oder seitliche Bewegungen des Balls beanspruchen diese Muskeln zusätzlich.• Koordinierte Aktivierung:Die Gewichtskraft des Balls zwingt die Muskeln, zusammenzuarbeiten, um das Handgelenk zu stabilisieren und kontrollierte Bewegungen auszuführen. Dies ist entscheidend, um Muskelschwäche zu reduzieren und die funktionelle Stabilität des Handgelenks nach Verletzungen oder Operationen wiederherzustellen.• Stabilisierung der Gelenkstrukturen:Das Gewicht des Balls erzeugt eine kontrollierte Belastung der Bänder, Sehnen und des Gelenkknorpels im Handgelenk. Dies fördert die Produktion von Synovialflüssigkeit, welche die Gelenkbeweglichkeit unterstützt und die Ernährung des Knorpels verbessert.• Propriozeptives Training:Durch das Halten und Bewegen des Balls werden die Mechanorezeptoren in den Sehnen, Muskeln und Bändern stimuliert. Dies verbessert die Wahrnehmung der Handgelenksposition und die Feinmotorik, was besonders nach Verletzungen oder Operationen wichtig ist.• Förderung der Mobilität: Das Bewegen eines 1 kg schweren Balls in verschiedenen Ebenen (Flexion, Extension, Abduktion, Adduktion und Zirkumduktion) dehnt und mobilisiert das Handgelenk sanft. Dies hilft, Bewegungseinschränkungen zu verringern und die Bewegungsreichweite zu verbessern.• Verbesserung der Durchblutung: Die Belastung durch das Gewicht fördert die Durchblutung der umliegenden Gewebe, was den Heilungsprozess unterstützt und die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im Bereich des Handgelenks steigert.• Gezielte Steigerung der Belastung:Der 1 kg schwere Ball bietet eine moderate Belastung, die für viele Patienten während der Reha geeignet ist. Das Gewicht kann durch die Anzahl der Wiederholungen, die Bewegungsvielfalt oder die Geschwindigkeit der Bewegung individuell angepasst werden, um den Trainingsreiz progressiv zu steigern.• Das Arbeiten mit einem 1 kg schweren Ball simuliert alltagsnahe Bewegungsmuster, wie das Greifen, Halten oder Stabilisieren eines Gegenstandes. Diese funktionellen Bewegungen fördern eine schnelle Rückkehr zu alltäglichen Aktivitäten und erhöhen die Motivation des Patienten.• Biomechanische Belastung:Das Gewicht des Balls erzeugt ein Drehmoment auf das Handgelenk, das von den Muskeln ausgeglichen werden muss. Dies stärkt nicht nur die Muskulatur, sondern trainiert auch die Stabilität der Handwurzelknochen.• Tensile und Kompressionskräfte:Die Bänder und Sehnen im Handgelenk werden sanft belastet, wodurch ihre Elastizität und Belastbarkeit gesteigert wird. Gleichzeitig wird die Gelenkkompression durch das Gewicht erhöht, was zur Stimulierung der Knorpelzellen beiträgt.• Neuromuskuläre Aktivität:Die Bewegungen des Balls aktivieren motorische und sensorische Nerven, die die Koordination zwischen Handgelenk, Hand und Unterarm fördern.Dengibt es in drei Gewichtsklassen:und ist ein ideales Rehabilitationsgerät, da er sowohl Kraft als auch Stabilität und Beweglichkeit fördert. Durch die kontrollierte Belastung und Mobilisation der Strukturen des Handgelenks werden Heilungsprozesse beschleunigt, die Funktionalität verbessert und das Risiko von Wiederverletzungen minimiert.Weitere Informationen siehe