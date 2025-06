Wie unser Gehirn auf das ABC der Zukunft (Angst, Belastung, Change) reagiert

Raus aus der Komfortzone

Berufliche Veränderungen, betriebliche Umstrukturierungen, ungewisse Anforderungen, die Übernahme von großer Verantwortung oder die Sorgen um die Zukunft sorgen dafür, dass unsere Zukunft geprägt sein wird von Angst, Belastung und Change. Dies sagt Stephan Ehlers , Speaker und Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren aus München. „Dieses Zukunfts-ABC wirkte auch schon vor Corona. Der Ukraine-Krieg und die Inflation hat dieses ABC nur noch verstärkt.“ In seinem Vortrag „informiert Stephan Ehlers auf der Basis aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, wie man Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern kann.Das Publikum wird dabei mit verschiedenen Mitmach-Aktionen einbezogen. Diese Erlebnisse sowie ein paar unbequeme Wahrheiten sorgen für eine emotionale Beteiligung und „berührt“ festgefahrene Denkmuster beim Publikum. Ohne Emotionen keine Begeisterung. Ohne Begeisterung keine nachhaltige Wirkung. Ein Vortrag, der wirkt: Informativ. Interaktiv. Inspirierend. Hier kann man die Speaker-Mappe von Stephan Ehlers online durchblättern In diesem Jahr haben u.a. Anicura Deutschland, T-Systems, Siemens, Deutsche Bank, Postbank, McKinsey und das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Infotainment-Vorträge von Stephan Ehlers gebucht. Am 26. Februar 2023 kann man ihn live im Kongress-Palais Kassel erleben mit seinem Vortragund einen Tag später ist er in Berlin beim Innovationstag beim CCW-Kongress (Management Circle) mit dem ThemaMultitalent Stephan Ehlers hält im wahrsten Sinne des Wortes viele Bälle in der Luft. Er ist gefragterundwie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merk-würdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es, aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung, informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden.In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetz-ung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl global als auch in lokalen Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Zeit voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.