Wie und Warum wirkt JONGLIEREN im Business und in der Weiterbildung?

Broschüre "Jonglieren - Vitamine für das Gehirn" (32 Seiten)

Broschüre "Demenz und Alzheimer vorbeugen mit Jonglieren"

Die Vortragsfolien als PDF Datei per Mail

eBook-Datei (inkl. Video) „Die Zukunft des Lernens“

eBook-Datei (inkl. Video) „Neurobiologische Didaktik“

Jonglieren bei einem Vertriebs-Kick-Off? in einem Seminar? Bei einem Führungskräfte-Training? Ist das nicht Spielerei? NEIN, sagt Stephan Ehlers, Experte für Jonglieren und Lernen aus München. Er muss es wissen, denn er ist seit 20 Jahren mit Jonglieren im Business und in der Weiterbildung aktiv.Er startete bereits 1998 mit seinem Jonglier-Lernsystem REHORULI®, mit dessen Hilfe insbesondere Anfänger in verblüffend kurzer Zeit mit drei Bällen jonglieren lernen können. Mittlerweile hat es sich zum erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa entwickelt. Es ist aktuell in zehn Sprachen verfügbar und wurde mehrfach ausgezeichnet („Best-of-Prädikat“ der Initiative Mittelstand 2015, 2016, 2017 und 2018, BCB Business Award 2017). Derzeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI® -Trainer, die das Jonglieren u.a. mit den Themen Gesundheit, Balance, Motivation, Führung/Change, Stress/Burnout erfolgreich verbinden. In seinem Train-the-Trainer-Workshop „WeFaLe“ (Werfen-Fangen-Lernen) lernen Trainer und Redner, wie man mit Jonglierbällen „merk-würdig“ und damit wirksam kommuniziert.Mehrmals im Jahr tourt Ehlers quer durch Deutschland und zeigt Trainern, Coaches und Weiterbildungsexperten in 2-3-stündigen Informationsveranstaltungen, wie und warum das Jonglieren für die Weiterbildung hilfreich und u.a. auch für Führungskräfte/Change-Projekte hochwirksam ist.Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung allerdings zwingende Voraussetzung. Anmelden kann man sich onlie überoder Telefon (089) 17 11 70 36.Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgendes Info-Material:Zudem erhalten die Teilnehmer einen 50,00 € Preisvorteil bei Buchung der 2-tägigen Jongliertrainer-Ausbildung in 2018 und zahlen dann nur 449,00 € statt 499,00 € (Frühbucherpreis) bzw. 595,00 €. Der "Trainer-Workshop Jonglieren" mit Stephan Ehlers wird in neun Städten angeboten:445 Anfänger lernen in 30 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen162 Anfänger lernen in 20 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen119 Anfänger lernen in 10 Min. das Jonglieren mit 3 Bällenverknüpft aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung. Er ist Mitglied der GSA German Speakers Association und gehört zu den Top100-Entertainern bei Speakers Excellence. Weiterhin ist er Mitglied der auf „Gehirn-Wissen“ spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagment (AFNB), Premium-Experte bei brainguide.de, Betreiber der Webseiten gehirn-wissen.de, gehirn-tipps.de, gehirn-vital-shop.de sowie Autor mehrerer Bücher. Seine aktuelle Buch-Neuerscheinung: Jonglieren & Führung - Geheimnisse und Gemeinsamkeiten,Taschenbuch, 60 Seiten, ISBN 978-3-940965-79-0, Preis 7,90 €,Leseprobe: www.fuehrung-jonglieren.fql.de