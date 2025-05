Wie man als Trainer & Speaker die Bälle in der Luft hält - Info-Abend am 26. Juni 2025 um 18 Uhr

Speaker, Jongleur, Trainer & Autor seit fast 30 Jahren

Gründer der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO®

und Veranstalter der „Langen Nacht der kurzen Reden“ (seit 2016)

(seit 2016) Seit 14 Jahren Botschafter der GSA Regionalgruppe München

Trainer:innen & Coaches, die sich professionell positionieren wollen

Speaker:innen, die ihr Business strategisch entwickeln möchten

Berater:innen & Selbstständige, die an Sichtbarkeit & Akquise arbeiten

Neugierige, die lernen wollen, wie man „Jonglieren im Business“ sichtbar macht

In diesem 90-minütigen Impuls-Workshop erleben die Teilnehmer nicht nur die, sondern erhalten einen selten offenen, unterhaltsamen und praxisnahen Einblick in die fast 30-jährige Karriere von– einem der kreativsten Trainer, Speaker, Autoren und Jongleure im deutschsprachigen Raum.Er zeigt,: im Bereich✔️ 3 Bälle jonglieren lernen – in 3 x 7 Minuten zur 3-Ball-Grundlage✔️ Authentische Einblicke in 30 Jahre Trainer- und Speaker-Leben✔️ Best Practices aus Vertrieb & Werbung – Print, Online, Messe✔️ Überblick: Redneragenturen, Speaker-Büros & Kooperationsmodelle✔️ Tipps zur digitalen und analogen Angebotsbearbeitung✔️ Die perfekte Speakermappe – analog & digital✔️ Effiziente Kontaktverwaltung (Outlook, Mail-Archiv, CRM-Logik)✔️ Tools & Programme für schnelle, starke Bildgestaltung✔️ Online-Reichweite: So erreichst du Blogger:innen, Medien & Multiplikatoren✔️ Messestand? Ja! – aber welche Messen und was ist die richtige Strategie?Donnerstag, 26. Juni 202518:30–20:00 UhrFQL-Akademie. Lannerstraße 5, 80638 München29,00 € - GSA-Mitglieder zahlen nur 19,00 €