Wie Übungsleiter/innen aus Sportvereinen die mentale Stärke sowie Koordination, Kognition und Kreativität fördern können

Alle im Workshop gezeigten Folien als PDF-Datei.

Übungsleiter/innen bzw. Trainer/innen aus Sportvereinen haben am, dendie Gelegenheit, sich in nur einem halben Tag zum Jongliertrainer ausbilden zu lassen. Die Ausbildung findet in der Jonglierschule München (Nymphenburg) statt, beiund 4-fachen Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen statt. Die Teilnahme kostet nur 99,00 € inkl. Zertifikat und ausführlicher (!) Dokumentation., warumlernen sollten, ihren Spielern das Jonglieren mit 1, 2 oder 3 Bällen beizubringen:Jonglieren trainiert die Feinmotorik, Hand-Auge-Koordination und Bewegungssteuerung. Diese Fähigkeiten sind in fast allen Sportarten essenziell, sei es beim Fußball, Volleyball, Tennis oder anderen Sportarten, die Präzision und Geschicklichkeit erfordern.Spieler lernen, sich auf komplexe Bewegungsabläufe zu konzentrieren. Diese gesteigerte Fähigkeit zur Fokussierung kann sich positiv auf ihre Leistung im Spiel auswirken, insbesondere in entscheidenden Situationen.Jonglieren bietet eine Möglichkeit, den Kopf freizubekommen und mentale Stärke aufzubauen. Spieler lernen, mit Fehlern umzugehen, Geduld zu entwickeln und sich trotz Rückschlägen auf ihr Ziel zu konzentrieren – wertvolle Eigenschaften für Wettkampfsituationen.Jonglieren ist eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Möglichkeit, das Training aufzulockern. Es eignet sich hervorragend für Aufwärmübungen und sorgt für eine spielerische Atmosphäre, die die Motivation der Spieler steigern kann.Das Jonglieren in der Gruppe, etwa beim Weitergeben von Bällen oder beim gemeinsamen Erlernen neuer Tricks, stärkt die Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen den Spielern. Dies kann die Teamdynamik nachhaltig verbessern.Übungsleiter, die ihren Spielern das Jonglieren beibringen, fördern nicht nur die sportlichen Fähigkeiten, sondern auch mentale Stärke, Kreativität und Teamgeist – ein echter Mehrwert für jedes Training!Jonglieren ist in der Tat ein hoch wirksames Tool für Schüler und Sportler. Sie werden in diesem Workshop dazu wertvolle Tipps und konkrete Hinweise erhalten. Sie werden nicht nur selbst das Jonglieren mit 3 Bällen lernen, sondern auch, wie sie es anderen in verblüffend kurzer Zeit beibringen können.Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat sowie folgende Unterlagen:(ca. 200 Seiten) und3 eBooks mitmit 1 und 2 Bällen Stephan Ehlers ist u.a. Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement ( AFNB ), Mitglied der GSA German Speakers Association und gehört zu den Top-100 -Entertainern bei Speakers Excellence. Er ist Herausgeber der Buchreihe GEHIRN WISSEN KOMPAKT , Betreiber des Neuro-Newsletterdienstes Gehirn-Tipps.de und des Shops GehirnVital.de . Zudem ist er Erfinder der Jonglier-Lernsystems REHORULI® , das aktuell in vierzehn Sprachen erhältlich ist sowie Autor zahlreicher Bücher, Video-DVDs und eBooks . Im Jahr 2018 entwickelte er JOKOKO® - JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition. Das sind 77 neue Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen.