Was hat BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) mit Jonglieren zu tun?

Als Arbeitgeber ist man – nicht nur in Deutschland - dazu verpflichtet, Arbeit menschengerecht zu gestalten und zu organisieren. Dabei geht es nicht nur um das körperliche, sondern auch um das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie das erreicht wird und welche Maßnahmen dafür notwendig sind, ist u.a. Gegenstand des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Stephan Ehlers lebt in München und ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und u.a. auch Regionalleiter Südbayern des Bundesverbandes Betriebliches Gesundheitsmanagement ( BBGM ). Er und sein Jongliertrainer-Team sind für Firmen im BGM aktiv, definieren aber BGM völlig neu:alljonglage,ehirntraining undotivation! Genau das wird den Firmen angeboten bzw. wird von denen genutzt und erlebt, d.h. die Mitarbeiter und Führungskräfte jonglieren mit Bällen: 30-45 Min. ... während der Arbeitszeit! Einmal im Monat, alle 14 Tage oder wöchentlich. Das individuelle Wohlbefinden und die Teamdynamik werden so positiv beeinflusst. Viele wissenschaftliche Studien konnten die positive Wirkung des Jonglierens bzw. des Jonglieren-Lernens auf Motivation, Aufmerksamkeit und Kreativität nachweisen.Wer mehr über das „neue BGM“ erfahren und auch „live“ in der Praxis erleben möchte, besucht den Vortrag von Stephan Ehlers auf der didacta in Köln beimvon Speakers Excellence amuminWer Interesse an dem Vortrag „Innovatives BGM“ und das didacta-Freiticket hat, sendet bitte eine Mail an didacta@jonglierschule.de.d Ehlers und sein Trainerteam bieten dieses „neue BGM“ sehr flexibel an. Man kann sowohl ein Testevent probieren und dann entscheiden ob man für einige oder mehr Mitarbeiter drei, sechs oder zwölf Monate bucht. Die Präsenz-Workshops dauern 60 oder 90 Minuten und können monatlich, 14-tägig oder wöchentlich in Präsenz stattfinden. Auch Blended Learning ist möglich, d.h. Präsenz und Online-Lernen. Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer einen Direktzugang zur Online-Akademie-Jonglieren.de , Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene.Besonders in der heutigen Zeit, in der Stress und Burnout häufig auftreten, kann die Einbeziehung von Balljonglage als BGM-Element dazu beitragen, Stress abzubauen. Die konzentrierte Praxis der Jonglage erfordert Achtsamkeit und lenkt den Fokus von belastenden Gedanken ab. Dies kann dazu beitragen, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten und den Geist zu beruhigen.Die Neuausrichtung von BGM auf Balljonglage, Gehirntraining und Motivation ist eine innovative Herangehensweise, die vielfältige positive Auswirkungen haben. Von der Förderung der kognitiven Fähigkeiten bis hin zur Stärkung der inneren Motivation und Teamdynamik bietet diese Interpretation von BGM eine einzigartige Möglichkeit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit auf verschiedenen Ebenen zu steigern. Das Jonglieren mit 1, 2, 3 oder 4 Bällen ist hoch wirksames Gehirntraining und steigert die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern und Führungskräften. Außerdem ist der Spaßfaktor beim Jonglieren nicht zu unterschätzen. Jonglieren und/oder Lachen erzeugt natürliche Energie. Wann haben Sie zuletzt in Ihrem Unternehmen gelacht?Wer das „neue BGM“ "live" in der Praxis erleben möchte, besucht den Vortrag von Stephan Ehlers auf der didacta in Köln beimvon Speakers Excellence amuminWer Interesse an dem Vortrag „Innovatives BGM“ und das didacta-Freiticket hat, sendet bitte eine Mail an didacta@jonglierschule.de.d