Warum Jonglieren in der Therapie wirksam ist - Täglich Kurzvortrag auf der Therapie-Messe in München 3.12.-5.12.2024

Jonglieren mit Bällen bietet vielfältige therapeutische Vorteile, insbesondere durch die Förderung von Koordination, Konzentration und kognitiven Fähigkeiten. Diese Aktivitäten stimulieren das Gehirn und unterstützen die Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Lernen und Erfahrung strukturell und funktionell zu verändern. Gabriele und Stephan Ehlers zeigen und erklären dies auf der Therapie-Messe München an ihrem Stand „“ insowie bei Kurzvorträgen und Mitmach-Aktionen auf der Aktionsfläche. Die Mitmach-Aktionenn und Kurzvorträge sind für Messebesucher kostenfrei.Inhalt und Ablauf des Kurzvortrages- Verantsaltungsort: ICM-Vortragsforum Foyer (EG).>>Überblick: Bedeutung von Jonglieren in der TherapieKurze Darstellung der Vorteile von Bewegung und Aktivität in der Therapie (A5-Broschüre)Wie Jonglieren das Gehirn fordert und fördertVerbesserung von Konzentration, Reaktionszeit und motorischer KontrolleStudien zu motorischem Lernen und NeuroplastizitätBedeutung für Patienten mit neurologischen und orthopädischen EinschränkungenStärkung der Rückenmuskulatur und Förderung der BalanceEinführung in die Therapie-Sets: Jonglierbälle, Anleitungen und SpieleZielgruppen: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Reha-PatientenNutzen schwerer Bälle für die Kräftigung und StabilisierungAnwendung bei Rückenleiden und HaltungsschädenEinfaches Jonglierexperiment mit einem Ball für das Publikum. Ziel: Wirkung direkt erfahrbar machenMöglichkeit für das Publikum, erste Eindrücke zu teilenWarum Jonglieren ein effektiver und vielseitiger Therapieansatz ist. Vorteile für Patienten und Therapeuten.Jeder Teilnehmer bekommt GRATIS die DIN A5-Broschüre „ Spielen & Bewegen in der Therapie (Preis 7,90 € im Buchhandel) Stephan Ehlers ist Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI, das im Buchhandel in vierzehn Sprachen erhältlich ist. Ein Redakteur bezeichnete Stephan Ehlers mal als “Königspublizist im Bereich Jonglieren”. Das liegt daran, dass bei35 der 50 angezeigten Titel bei “Jonglieren lernen” alle von Stephan Ehlers sind. Sein Buch “ Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie ” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einerund ist in deutsch, englisch und italienisch erhältlich. Wem es mit diesem Buch nicht gelingt, drei Bälle werfen und fangen zu lernen, kann das Buch an den Autor zurücksenden und bekommt sein Geld zu 100% zurückerstattet. Aktuelle Neuerscheinungen von Stephan Ehlers sind „ Spielen & Bewegen in der Therapie “ (2024), „ Jonglieren, das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn “ (2023) „ Jonglieren in Schulen – ein Praxisbuch für LehrerInnen und SchulleiterInnen “ (2022).Die therapie MÜNCHEN feierte 2022 Premiere. Gemeinsam mit der ISPO Munich bietet sie ein vielfältiges und breit gefächertes Informations- und Ausstellungsangebot für Therapeuten.