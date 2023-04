Vier kostenfreie LIVE-Onlinekurse am 18. April am Tag der Jongleure

warum Jonglieren im Gehirn wirkt

Am 18. April steht die Kunst der Jonglage im Mittelpunkt. Der Internationale Tag der Jongleure wurde Mitte der 1980er Jahre von der International Jugglers Association (IJA), in den USA, eingeführt. Jonglieren zu lernen ist eine gute Idee sich selbst einmal auszuprobieren und in die Magie des Bewussten und Unbewussten einzutauchen. Auch wenn das Jonglieren zum Zirkus oder zum Varieté zählt, gibt es handfeste Gründe bzw. wissenschaftlich fundierte Studien für die großartige Wirkung des Jonglierens auf das Gehirn und die Gesundheit für Kinder, Erwachsene und Senioren.Das Jonglieren steigert nicht nur Reaktionsschnelligkeit sondern auch die Konzentrations- und Lernfähigkeit, das Gefühl für Rhythmus, Balance und Gleichgewicht. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass das Jonglieren über den Hippocampus im Gehirn sogar neue Gehirnzellen produziert - auch im Alter. Somit ist das Jonglieren wirksame Vorbeugung vor Demenz- und Alzheimerkrankheiten.Wer nicht Jonglieren kann, findet keinen besseren Zeitpunkt, als JETZT oder am „Tag der Jongleure“ sich Zeit dafür zu nehmen, neue Energie über das Jonglieren-Lernen zu tanken. Das Jonglieren schwer zu erlernen sei, ist ein Irrglaube. Dies beweist Stephan Ehlers seit mehr als 20 Jahren mit seinem Jonglier-Lernsystem REHORULI® und öffentlichen Rekordversuchen. Bei ihm und seinem Jongliertrainer-Team lernten u.a. 445 Auszubildende gleichzeitig in nur 30 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen (siehe Video: www.30-Min.Stephan-Ehlers.de ). Auch in nur zehn Minuten gelang dieses Kunststück 119 Münchnern auf dem Königsplatz (siehe Video: www.10-Min.Stephan-Ehlers.de ).Am Dienstag,bietet Stephan Ehlers , Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer, vier (!) kostenfreie LIVE-Onlinekurse an. Voranmeldung und Einwahl-Link sieheWer das Ziel „3 Bälle nacheinander werfen und fangen“ ohne Gruppendruck allein und etwas entspannter an einem Tag oder in fünf Tagen angehen möchte, kann die Online-Jonglierkurse des REHORULI®-Jonglier-Lernsystems bei der Online-Akademie Jonglieren nutzen: www.1-Tag.Jonglierschule.de oder www.5-Tage.Jonglierschule.de Bei diesenerlernt man Schritt für Schritt mit über 30 Wurf- und Fangübungen zunächst mit 1 und 2 Bällen erfolgreich das Jonglieren mit 3 Bällen.Es lohnt sich, mehr über das Jonglieren und dessen Wirkung auf das Gehirn zu wissen. Der Autor Stephan Ehlers beschäftigt sich hauptberuflich seit 30 Jahren mit dem Jonglieren und war schon immer davon überzeugt, dass während des Jonglierens unbewusst Prozesse im Gehirn angestoßen werden, die jedes Mal – ohne Ausnahme - zu einer positiven Grundstimmung führen, wenn man jongliert. Dieses „gute Gefühl“ hält auch nach dem Jonglieren an. Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung aus den letzten zehn bis fünfzehn Jahren können nun ziemlich genau belegenDiese Themen werden in den ersten drei Kapiteln behandelt. Danach erfährt man, für wen sich das Jonglieren eignet, warum Jonglieren wirksam in Unternehmen eingesetzt werden kann und welche Jonglier-Lernsysteme beim Jonglieren-Lernen unterstützen können. Am Schluss findet man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und man kann das Jonglieren mit drei Bällen selbst ausprobieren. Hier gibt es eine LESEPROBE . Das Taschenbuch erscheint in der Buchreihe „Gehirn-Wissen Kompakt“, hat 164 Seiten Umfang (inkl. Jonglier-Anleitung), kostet 9,90 € und kann hier online (vor-)bestellt werden.