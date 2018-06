URLAUBSWOCHE im TRAUMHAUS in der TOSKANA vom 4.8.-11.8.2018

Anreise: Samstag, 4. August 2018

Abreise: Samstag, 11.August 2018



Die Villa ist von der Jonglierschule München bereits gemietet und 15 Personen haben sich schon angemeldet. Es sind noch einige Zimmer frei für ca. 8-10 Personen.



Das Traumhaus verfügt über

• 12 Schlafzimmer jeweils mit eigener Dusche + WC

• Verschiedene Bettenanzahl pro Zimmer (2/3/4 je nach Familie).

• Pool

• Tennisplatz

• Kinderspielplatz

• Großer Garten

• Veranda

• Großer Küche



Einzelpersonen oder auch gerne Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Der Preis pro Person beträgt aktuell maximal 290,00 € ... aber wenn sich noch weitere ein schönes Zimmer sichern möchten, wird es für alle billiger!



VIDEO ansehen: http://www.Toskana.Jonglierschule.de



PDF-Datei mit allen Infos:

http://www.Jonglierschule.de/Toskana.pdf



Fragen & Kontakt:

Kosten für die Unterbringung (Je nachdem wieviel dabei sein werden):



18 Personen = 290,00 €/Person

20 Personen = 261,00 €/Person

25 Personen = 210,00 €/Person

30 Personen = 174,00 €/Person



Der endgültige Preis pro Tln. wird erst 1ca. 5.7.-20.7. feststehen.



Aktuell liegen wir bei 290,00 € pro Person. Das Prinzip ist klar… die Kosten werden geteilt ... mehr Teilnehmer = weniger Kosten…!



Mit dabei sind u.a. Trainer/Innen und Berater/Innen aus unterschiedlichen Branchen mit Ihren Partnern und Kindern. Alles kann – nichts muss. Jeder hat sein eigenes Zimmer und eigenes Bad/WC. Man kann Dinge gemeinsam unternehmen oder verfolgt seinen eigenen Plan.



Es wird darum gebeten, bis spätestens 15.7. Nachricht zu geben, ob man mit dabei sein möchte oder nicht. Telefon (089) 17 11 70 36, Mail: Ein besonderer Urlaubstipp ist das schöne, große Ferienhaus in Badia Tedalda in der Toskana. Es ist in wunderschöner Lage (Nähe Florenz) und erfüllt alle Wünsche, um entweder allein oder gemeinsam mit anderen sich zu erholen bzw. Spaß zu haben:Die Villa ist von der Jonglierschule München bereits gemietet und 15 Personen haben sich schon angemeldet. Es sind noch• 12 Schlafzimmer jeweils mit eigener Dusche + WC• Verschiedene Bettenanzahl pro Zimmer (2/3/4 je nach Familie).• Pool• Tennisplatz• Kinderspielplatz• Großer Garten• Veranda• Großer KücheEinzelpersonen oder auch gerne Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Der Preis pro Person beträgt aktuell... aber wenn sich noch weitere ein schönes Zimmer sichern möchten, wird es für alle billiger!Fragen & Kontakt: Toskana(@)Jonglierschule.de

Kosten für die Unterbringung (Je nachdem wieviel dabei sein werden):18 Personen = 290,00 €/Person20 Personen = 261,00 €/Person25 Personen = 210,00 €/Person30 Personen = 174,00 €/PersonDer endgültige Preis pro Tln. wird erst 1ca. 5.7.-20.7. feststehen.Aktuell liegen wir bei 290,00 € pro Person. Das Prinzip ist klar… die Kosten werden geteilt ... mehr Teilnehmer = weniger Kosten…!Mit dabei sind u.a. Trainer/Innen und Berater/Innen aus unterschiedlichen Branchen mit Ihren Partnern und Kindern.Jeder hat sein eigenes Zimmer und eigenes Bad/WC. Man kann Dinge gemeinsam unternehmen oder verfolgt seinen eigenen Plan.Es wird darum gebeten, bis spätestens 15.7. Nachricht zu geben, ob man mit dabei sein möchte oder nicht. Telefon (089) 17 11 70 36, Mail: Toskana(@)jonglierschule.de

Diese Pressemitteilung posten:

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung & Erfolg

Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.



2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.



Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers