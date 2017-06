Train-the-Trainer-Update: Jonglieren - Di 20.6. in Berlin

Wer in Berlin als Trainer oder Coach unterwegs ist, setzt in der Regel keine Jonglierbälle ein. Das aber genau das Sinn macht, wird in einer besonderen (und kostenfreien) Train-the-Trainer-Infoveranstaltung erklärt und gezeigt. Am Dienstag 20. Juni 2017 zeigt Stephan Ehlers, WIE und WARUM Trainer, Weiterbildungsprofis und Freiberufler aus dem Gesundheitsbereich, das Jonglieren (mit Bällen) WIRKSAM in seinen Hauptberuf integriert.Termin: Dienstag, 20. Juni 2017 – 10:00–12:30 Uhr oderDienstag, 20. Juni 2017 – 14:00–16:30 UhrOrt: A&O Hotel - Köpenicker Str. 127-129 - 10179 BerlinPreis: 0,00 € - Die Teilnahme ist kostenfrei!Für beide Termine (10 und 14 Uhr) liegen bereits ausreichend Anmeldungen vor, so dass beide Termine in jedem Fall stattfinden werden. Es wird deshalb unbedingt VORHER um Anmeldung gebeten: http://www.trainer-update.jonglierschule.de Stephan Ehlers lebt seit 13 Jahren in München, hat aber bereits 1998 seine Idee für das Jonglier-Lernsystem REHORULI® in Berlin begonnen. Mittlerweile hat sich REHORULI® zum erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa entwickelt. Es ist derzeit in zehn Sprachen verfügbar, gedruckt in verschiedenen Formaten und auch als DVD, im Web und als App erhältlich. Wie und warum Jonglieren in der Weiterbildung, in Trainings/Seminaren sowie im Gesundheitsbereich erfolgreich anwendbar ist, erklärt und demonstriert Ehlers am Dienstag, 20. Juni 2017 in Berlin-Mitte in halbtägigen Infoveranstaltungen. Derzeit gibt es 70 zertifizierte REHORULI®-Jongliertrainer im Bundesgebiet, aber nur einen (!) in Berlin. Das möchte er ändern und ist deshalb am 20. Juni in Berlin.Ablauf:> Vorstellungsrunde der Teilnehmer> Wie funktioniert Jonglieren bzw. der Einsatz von Jonglierbällen in den Themenfeldern/Trainingsbereichen> LERNEN & GEHIRN> GESUNDHEIT & BURNOUT> FÜHRUNG & MOTIVATION> KREATIVITÄT & INNOVATION> UNSICHEHREIT & SELBSTBEWUSSTSEIN> Praktische Übungen mit ein und mehr Bällen > Lernen macht Spaß, wenn Spaß in das Lernen kommt: Wie man mit einfachen Wurf- und Fangübungen (1 Ball) für mehr Aufmerksamkeit und gute Lernmotivation sorgt.> Personal-Branding: Wie man als Trainer/Coach sich mit der Integration des Jonglierens in seine Haupt-Aktivitäten sich „sichtbar“ und „erlebbar“ abhebt.> Marktüberblick Jonglieren und das Jonglier-Lernsystem REHORULI®> Wie wird man zertifizierter REHORULI®-Jongliertrainer bzw. das Ausbildungskonzept für Trainer/Coaches (Dauer: 2 Tage = 1 Wochenende) > Wie erzielen Trainer/Coaches lukrative Nebeneinkünfte mit Jonglieren und dem Jonglier-Lernsystem REHORULI® (konkrete Beispiele aus der Praxis)Wenn Trainer/Coaches daran interessiert sind, können entweder um 10:00 Uhr oder um 14:00 Uhr (Dauer 2,5 Std.) an dieser kostenfreien Infoveranstaltung teilnehmen. Info und Anmeldung bei Tel. (089) 17 11 70 36, Mail: info@fql-akademie.de oder http://www.trainer-update.jonglierschule.de