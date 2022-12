Tools & Tipps für Ziel-, Zeit- und Zukunftsplanung in schwierigen Zeiten - am 13. Januar 2023 in München

Welche Tools, Apps werden genutzt bzw. welche Tipps haben die Teilmnehmer für die Ziel-, Zeit- und Zukunftsplanung?

Keine ermüdende Frontal-Präsentation, sondern jeder teilt sein Wissen mit den anderen.

Wie wir das gemacht? In lockerer Atmosphäre, an Stehtischen inkl. Imbiss & Getränke

So wird das Wissen und die Neugierde von allen und für alle nutzbar gemacht.

Die Abkürzung GSA steht für German Speakers Association und ist der Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppe hat heute Ihr Workshop- und Veranstaltungsprogramm für das 2. Halbjahr vorgestellt. Am 13. Januar 2023 findet zum Aufttakt ein interaktiver Workshop statt zum ThemaHerausforderungen, Störungen und Komplexitäten erleben zurzeit alle. Gemeinsam soll mit alleen teilnehmern die Ziel-, Zeit- und Zukunftsplanung gesprochen werden.Dienstag,- 18:00 Uhr - Workshop in München-NymphenburgStorytelling mit Bildern und Henrik Wolf - Weitere Infos Dienstag,18:00 Uhr - Workshop in München-NymphenburgWerte und Emotionen sowie deren Wirkung für vier grundlegende Charisma-Faktoren - Weitere Infos Dienstag,- 18:00 Uhr- Workshop in München-NymphenburgOffene Diskussionsrunde mit Thomas Muderlak, Inhaber der Redner-Agentur "5-Sterne-Redner"Dienstag,- 18:00 Uhr - Online-Workshop via ZOOM> Wie man seine Reichweite in LinkedIn optimiert und> Wie der Beitragsalgorithmus auf LinkedIn funktioniertFreitag,- 18:00 Uhr - in München-Nymphenburgfür Speaker, Trainer und Weiterbildungsprofis Weitere Infos Wer noch in diesem Jahr … alsosein Ticket für einen oder mehrere Termine im nächsten Jahr bucht, bekommt mit dem GutscheincodesattePreisnachlass!Alle Termine/Themen für 2023 findet man hier:Für den PC eine blätterbare Flyer-Version (und/oder PDF) gibt’s hier: