Taschenbuch-Reihe „Gehirn-Wissen-Kompakt“ neu auf der Frankfurter Buchmesse

Der Münchner Verlag FQL Publishing präsentiert seine Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT mit mehr als 20 Titeln erstmals auf derbei seinem Buchauslieferer SüdOst Service GmbH in. Der Verlag konnte ausgewiesene Experten gewinnen, die insbesondere praktische Anwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen in Verbindung mit aktuellen Erkenntnissen der Gehirnforschung vorstellen. Die kleinen Taschenbücher kosten 9,90 €, eBooks 7,99 €. Weitere Informationen findet man bei www.KOMPAKT.GEHIRN-WISSEN.de oder in der blätterbaren Online-Broschüre Der Mensch kann Probleme lösen, erinnert sich an Vergangenes, plant sein Handeln und ordnet Neues bestehendem Wissen zu. Wenn wir denken oder fühlen, verändert sich unser Gehirn. Die Formung des menschlichen Gehirns ist ein lebenslanger Prozess und endet niemals. Genauso ist es mit den aktuellen Erkenntnissen der Gehirnforschung. Täglich kommen neue, spannende hinzu.Chancen für erfolgreiche Therapien in der GewichtsreduktionDörge, Ulrikeraus aus dem Stress & rein in den FlowHerbstrith-Lappe, MonikaNutzen neurowissenschaftlicher Forschung für effektivere FührungserfolgeLürzer, PaulDie innere Uhr zur Optimierung der LeistungsfähigkeitLange, AlexanderWie, wo und warum Jonglieren im Gehirn wirksam istEhlers, StephanWas Worte in unserem Kopf bewirkenHornung, MarkusNeurowissenschaft in der CoachingpraxisStockdreher, MargitSchwangerschaft aus neurowissenschaftlicher SichtReiter-Horngacher, MariaÜber die Macht unserer Erwartungen und deren Einfluss auf unsere Gesundheit und LebensqualitätEvidenzbasierte Persönlichkeitsdiagnostik – Neurobiologische AspekteKnaack, JörgEvidenzbasierte Persönlichkeitsdiagnostik – Kompetenzen und Potenziale von FührungskräftenKnaack, JörgDie Zusammenhänge und ihre Bedeutung für den FührungsalltagKienzle, VerenaWie arbeitet das Gehirn beim Verhandeln und Entscheiden in Gerichtsverhandlungen?Goslar, JeanetteWirkungsvoll Mitarbeiterpotenziale nutzenWitzleben, VolkerDie besondere Rolle von Geld für Deine Motivation und Dein HandelnMatern, MichaelDer Innovationsprozess im betrieblichen Kontext Eine Betrachtung aus neurowissenschaftlicher PerspektiveFlemke, Cordula / Kunz, JuliaAktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung zur Unterstützung der Lernfähigkeit im mittleren AlterDüttmann, JuliaMit Neurokompetenz zum VerkaufserfolgKühl-Lenjer, MichaelPraktische Tipps zum gehirngerechten Führen von TeamsHorngacher, HannesWie die Neurowissenschaften uns dabei helfen könnenKuntermann, MagdalenaNeurobiologische Erkenntnisse ihrer WirksamkeitSchnug, AndreasRhythmik im Spiegel neurowissenschaftlicher ErkenntnisseKüttner-Funke, IdaDie Taschenbücher der Buchreihe „Gehirn-Wissen kompakt“ kosten 9,90 €, eBooks 7,99 €. Weitere Infos siehe www.KOMPAKT.GEHIRN-WISSEN.de oder in der blätterbaren Online-Broschüre