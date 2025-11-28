Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043307

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Strategie braucht Inspiration

Die GSA bringt 2026 Top-Speaker und Zukunftsthemen in 8 deutsche Städte

(lifePR) (München, )
Die GSA-Inspirationstour 2026 bringt frische Denkmodelle und praxiserprobte Impulse direkt in Ihre Region. Renommierte GSA-Speakerinnen und -Speaker aus der jeweiligen Stadt präsentieren in einem fokussierten 10-Minuten-Format ihre aktuellen Themen – von Leadership und Change über Motivation und Resilienz bis hin zu Kommunikation, Teamdynamik und Zukunftskompetenzen. Präzise, effektiv und mit klaren Umsetzungsideen für den Unternehmensalltag.

Das Event findet jeweils in hochwertigen H-Hotel-Standorten statt, die für Professionalität, gute Erreichbarkeit und moderne Räumlichkeiten stehen. Zwischen 18:00 und 21:30 Uhr erleben Sie ein dichtes, abwechslungsreiches Abendprogramm, das sich ideal in den geschäftlichen Kalender integrieren lässt.
  • 14.04.2026 in München
  • 19.05.2026 in Wiesbaden-Niedernhausen
  • 23.06.2026 in Stuttgart-Herrenberg
  • 09.07.2026 in Leipzig
  • 20.08.2026 in Hamburg
  • 29.08.2026 in Köln-Hürth
  • 27.10.2026 in Berlin
  • 26.11.2026 in Hannover
Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Sichern Sie sich rechtzeitig ihre Teilnahme: https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de

Ihre Investition?
12 Euro pro Person – inklusive Getränke! Ein niedrigschwelliger Preis mit hohem Mehrwert.

Die GSA-Inspirationstour ist ideal für Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Entscheider:innen und Teams, die neue Impulse suchen, Weiterbildungsangebote sondieren oder Inspiration für kommende Projekte sammeln möchten. Gleichzeitig bietet der Abend die Möglichkeit, gezielt mit hochqualifizierten Trainer:innen, Coaches und Speaker:innen aus Ihrer Region ins Gespräch zu kommen – unkompliziert, persönlich und direkt anwendbar auf Ihre aktuellen Herausforderungen.

Ein Abend. Sechs starke Impulse. Und wertvolle Kontakte, die Sie persönlich und/oder Ihre Organisation wirklich weiterbringen.

Weitere Infos und Tickets gibt‘s bei https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de

Wer GSA-Mitglied ist und als Redner:in dabei sein möchte, schaut hier vorbei:
https://Tour-Bewerbung.GSA-Regionalgruppe.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.