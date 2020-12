Spielerisch das Gehirn trainieren mit einfachen Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen

Die Online-Akademie Jonglieren bietet für die kommenden Corona-Tage zu Hause ein einfaches aber hochwirksames „Aktivierungstool für das Gehirn“ an. Fünfzehn Tage lang kann man sich per Mail zwei JOKOKO®-Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen zusenden lassen, um so regelmäßig „am Ball zu bleiben“ bzw. wirksam sein Gehirn zu trainieren. Zu jeder Übung gibt es ein Video-Tutorial, in dem alles gezeigt und erklärt wird sowie jeweils eine separate PDF-Datei mit einer Illustration und der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die Übungen bleiben für ein halbes Jahr zugänglich. Die Online-Akademie bietet bis zum 31.12.2020 einen Corona-Rabatt von 50% Rabatt an, so dass man sich diese 30 Übungen in 15 Tagen für 9,95 € statt 19,90 € zukommen lassen kann. Warum JOKOKO®-Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2-Bällen wirksam das Gehirn trainieren, wird im Folgenden erklärt.Knapp 97 Prozent aller 12- bis 19-Jährigen in Deutschland besitzen ein Smartphone. Viele von ihnen verbringen täglich mehrere Stunden damit. Zusätzlich kommt die Zeit für Spiele-Consolen. Sechs bis sieben Stunden täglich sind keine Seltenheit. Das aktuelle „Home-Schooling“ und die kommenden Corona-Verschärfungen bis 10. Januar 2021 werden die Tage „einsamer“ und „länger“ machen und Nutzungsintensität der Bildschirm-Medien sicher erhöhen. Hier kann der „ 15-Tage-Bleib-Fit-Service “ sanft entgegenwirken. Jeden Tag kommen per eMail auf dem Smartphone zwei neue Wurf- und Fangübungen an, die man mit ein oder zwei Bällen ausführen muss. Die Ausübung der Übungen erfordert zwar die Nutzung des Smartphones, man muss aber beide Hände frei haben, um die Ball-Würfe und das Fangen machen zu können. Die Bewegungen der Hände, die Auge-Hand-Koordination in Verbindung mit der intensiven Arbeit des Gehirns ermöglichen frische, neue Energien und sprechen (unbewusst) neue Motivation für Bewegung an. Genau dieser natürliche Bewegungsdrang bei Kindern/Jugendlichen wird durch die (zu) hohe „Internet/Smartphone/Spiele-Nutzung“ enorm gehemmt.Viele ältere Menschen sind alleine zu Hause oder in Pflegeheimen und haben Corona-bedingt seit mindestens einem halben Jahr weniger soziale Kontakte sowie auch insgesamt weniger Bewegung. Auch hier kann der „ 15-Tage-Bleib-Fit-Service “ enorm helfen. Die Wurf- und Fangübungen sind ausnahmslos einfache Übungen, die aber dennoch das Gehirn fordern. Über die sanften Bewegungen des Werfens und Fangens werden permanent neue Impulse in das Gehirn gesendet und negative Gedanken komplett ausgeblendet. Die Übungen machen Spaß, weil es schon mehrere Versuche erfordert, bis es einwandfrei klappt. So wird unbewusst das Zutrauen für schwierigen Situationen trainiert. Es stärkt das Selbstbewusstsein. Nähere Infos , was genau im Gehirn geschieht kann man hier nachlesen.JOKOKO® steht für „JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition“ und beinhaltet originelle Wurf- und Fangübungen für Jung und Alt, dass für Bewegung sorgt ... im Gehirn! Mit JOKOKO trainiert man mit viel Spaß Koordination, Gedächtnis und Exekutive Funktionen. Die unterhaltsame Comicfigur JONGLORO präsentiert verschiedene Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen. JOKOKO-Sets bestehen aus 18-20 Übungen und gibt es als Heft, Karten-Box, Ringbuch (jeweils im DIN A5-Format) oder als eBook und Onlinekurs mit Video-Tutorials - Weitere Infos siehe http://www.JOKOKO.Jonglierschule.de Das Angebot umfasst alle 77 JOKOKO®-Übungen, das sind 19 einfache Übungen (JOKOKO®-Set 1), 4 mittelschwere und 3 schwere Übungen mit 1 Ball plus 11 einfache Übungen 2 Bällen (JOKOKO®-Set 2) sowie 20 mittelschwere (JOKOKO®-Set 3) und 20 schwere Übungen mit 2 Bällen (JOKOKO®-Set 4). Zu jeder Übung gibt es sowohl eine separate PDF-Datei mit Schritt-für-Schritt-Anleitung als auch ein Video-Tutorial, in dem alles gezeigt und erklärt wird. Diese Aktion gilt- Es gibt 50% Rabatt! Mehr Infos und Bestellung siehe http://www.JOKOKO-50.Jonglierschule.de