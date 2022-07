Sommerfest für Redner, Trainer und Coaches am Fr. 29.07. in München

Am Freitag, 29. Juli wird das GSA-Sommerfest in einem Garten in München (Nymphenburg/Gern) stattfinden. Es werden sowohl Stehtische als auch Bierbänke/Tische zur Verfügung stehen. Im Vordergrund des Sommerfest steht der ungezwungene Austausch untereinanderr. Jeder Gast kann/darf nicht nur seine/n Partner/in sondern auch etwas zu essen mitbringen (Salat, Salziges, oder Süßes) ... und kann dann. Wer nichts mitbringt, zahlt als GSA-Mitglied 10,00 € und Nicht-Mitglieder zahlen 20,00 €. Wer etwas zu essen mitbringen möchte, kündigt dies bitte VORHER an bzw. sendet eine entsprechende Mail an Sommerfest@GSA-Regionalgruppe.de Die Getränke (Wasser, Saft, Bier, Wein, Kaffee, Cappuccino, Tee etc.) sind für alle kostenfrei.Im Garten wird ein kleines Podest aufgestellt, wo Gäste in max. 3 Minuten (!) sich oder ihr Business vorstellen können (Freiwillig - nur diejenigen, die das möchten).überTermin:Einlass ab 18:00 Uhr - Ende ca. 21:30 UhrAnfahrt siehe www.FQL.de/Anfahrt.pdf