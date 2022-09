Morgen beginnt die Schule in Bayern und sicher wird es das Eine oder Andere NEUE geben … sowohl für Schüler, Lehrer als auch für Schulleiter. Was sich garantiert NICHT ändern wird, ist die mangelnde Bewegung bzw. das ZU lange Sitzen in der Schule. Und genau hier MUSS sich etwas ÄNDERN. Warum die BEWEGUNG vor allem für das LERNEN so wichtig und das extrem lange Sitzen in der SCHULE so kontraproduktiv ist, zeigt dieses VIDEO Der Zugang zu diesemeines Vortrages von Stephan Ehlers istund außerdem gibt es GRATIS folgende Info-Materialien:Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren , Dozent an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) sowie Autor des Praxis-Handbuchs " Jonglieren in Schulen ". Er wünscht sich sehr, dass der eine oder andere Schulleiter sich im neuen Schuljahr dem Thema "zu langes Sitzen" einsetzt und für mehr Bewegung für die Schüler sorgt.