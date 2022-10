Schonliern lerna mid Schongloro

Die Jonglierschule München hat vor wenigen Tagen Ihre Jonglier-Anleitung in BAYERISCHER SPRACHE vorgestellt. Eine nette Geschenkidee für alle, die sich in der kalten Jahreszeit in kühlen Wohnungen warm halten möchten bzw. das Jonglieren mit 3 Bällen auf bayerisch lernen möchten.Deutschlands meist verkaufte Jonglier-Anleitung "Jonglieren lernen mit Jongloro" wurde mittlerweile in zehn (internationale) Sprachen übersetzt, der bayerische Titel ist:Bayerisch gesagt:bekommt man für 4,90 € viel Spaß mit der bayerischen Sprache und dem "Schongliern lerna"Für weitere 27,50 € bekommt man zur bayerischen Jonglier-Anleitung entweder bayerische Bälle in weiß-blau dazu oder die Franken-Version in weiß-rot.