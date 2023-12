Premiere auf dem Aschauer Adventsmarkt Sa 9.12. + So 10.12.2024

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Der Zonta-Club München I ist - nach Hamburg - der zweitälteste Zonta-Club Deutschlands.



Zonta ist ein weltweiter Zusammenschluss von berufstätigen Frauen in verantwortlicher Position und versteht sich als modernes Netzwerk zur Unterstützung und Förderung von Frauen in Beruf und Gesellschaft.



Zonta ist eine überparteiliche, überkonfessionelle und weltanschaulich neutrale Organisation, in der sich Frauen für Mädchen und Frauen international und lokal ehrenamtlich engagieren.



Zonta International wurde 1919 in den USA gegründet. Weltweit bestehen heute in mehr als 60 Ländern über 1.200 Clubs.



Zonta International hat als NGO generellen konsultativen Status bei der UNO/ECOSOC und arbeitet u.a. mit der WHO (World Health Organization) und dem Europarat zusammen.



Zonta steht für den Dienst am Menschen, die Achtung der Menschenrechte, Freundschaft, gegenseitiges Verständnis und Einsatz gegen Gewalt und Unterdrückung.



Der Name Zonta ist der Symbolsprache der Sioux Indianer entlehnt und bedeutet Licht, Zusammenhalten, gemeinsames Handeln, Hilfe und Vertrauenswürdigkeit.

alles anzeigen