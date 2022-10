Preisträger/Innen bundesweiter Schüler- und Jugendwettbewerbe lernen miteinander und voneinander

„Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts.“ sagte schon Johann Wolfgang von Goethe. Am 4. und 5. November tauschen sich Preisträgerinnen und Preisträger bundesweiter Schüler- und Jugendwettbewerbe untereinander sowie mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit aus. Eingeladen hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung.Mit dem Dialogformat „Talent trifft …“ möchte das Ministerium zum einen auf die Begabungen und die herausragenden Leistungen junger Menschen aufmerksam machen und diese würdigen. Zum anderen bietet das anspruchsvolle Programm, das jedes Jahr unter einem anderen Motto steht, mit Kennenlernaktivitäten, Workshops, Diskussionsrunden und Unterhaltungselementen den Jugendlichen die Möglichkeit, voneinander zu lernen und untereinander sowie mit Expertinnen und Experten in einen Dialog zu Zukunftsfragen einzutreten.Mit dabei ist auch, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren , der mit seinem Workshop „Unser Gehirn – Schaltzentrale des Körpers und der Wahrnehmung“ für Information und Unterhaltung sorgen wird. Die Jugendlichen lernen einiges über Selbst- und Fremdwahrnehmung bzw. den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit und bekommen wertvolle Tipps, wie man wirksam sein Gehirn trainiert.Die rund 300 Kinder und Jugendlichen, die an „Talent trifft…“ teilnehmen, eint eine Besonderheit: Sie alle haben in der Vergangenheit bereits Fachjurys mit außergewöhnlichen Leistungen beeindruckt: Ob Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik sowie Sprache und Literatur oder Künste wie Musik, Tanz, Theater und Film: Es sind Kinder und Jugendliche aller Altersstufen, die in den vom BMBF geförderten Wettbewerben ihr Können bewiesen haben. Mit ihren Leistungen und Ideen haben sie Lösungen für große gesellschaftliche oder technische Herausforderungen gefunden und gestalten so die Zukunft in vielen Bereichen aktiv mit. Sie wurden von den jeweiligen Wettbewerbsleitungen zur Teilnahme an „Talent trifft …“ vorgeschlagen. Das Treffen soll zur aktiven Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen ermutigen, Anregungen für das spätere Berufsleben geben und im besten Fall auch zu neuen Freundschaften führen.Wer Neues ausprobiert, kann jede Menge entdecken. Und genau das ermöglichen die vielen verschiedenen Schüler und Jugendwettbewerbe in Deutschland. Hierzu gibt es die kostenfreie Info-Broschüre „Entdecken. Mitmachen. Bewegen.“Seit mehr als 25 Jahren hat Stephan Ehlers viele namhafte Firmen und Menschen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er versteht es, mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden.Stephan Ehlers ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement ( AFNB ), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) sowie Vorstandsmitglied der Deutchen Gesellschaft für angewandte Neurodidaktik (DGND). Weiterhin ist er Herausgeber der Buchreihe “ GEHIRN-WISSEN KOMPAKT ”, des kostenfreien Neuro-Newsletterdienst Gehirn-Tipps.de und der Mediathek Gehirn-Wissen . Weitere Informationen über Stephan Ehlers findet man bei www.Stephan-Ehlers.de