Politik trifft Jonglage – Münchner Stadtvertreter zeigen Geschick beim Outdoor-Sportfestival

Mit viel Schwung, guter Laune und sportlichem Ehrgeiz meisterten die drei prominenten Teilnehmer Schritt für Schritt das Jonglieren mit 3 Bällen

Dass Jonglieren nicht nur Spaß macht, sondern auch erstaunlich schnell erlernbar ist, haben drei Münchner Stadtvertreter am vergangenen Sonntag eindrucksvoll bewiesen. Beim Outdoor-Sportfestival im Olympiapark griffen Stadtschulrat Florian Kraus, Stadtrat Deli Balidemaj sowie Nils Hoch, stellvertretender Geschäftsführer des Olympiaparks München, mutig zu drei Jonglierbällen – und legten unter Anleitung von Jongliertrainer Stephan Ehlers eine sehenswerte Lern-Performance hin.

Mit viel Schwung, guter Laune und sportlichem Ehrgeiz meisterten die drei prominenten Teilnehmer Schritt für Schritt den Einstieg ins Jonglieren. Schon nach kurzer Zeit flogen die Bälle sicher durch die Luft – sehr zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Aktion mit kräftigem Applaus begleiteten.

„Jonglieren ist mehr als nur ein netter Zeitvertreib“, erklärte Stephan Ehlers. „Es verbindet Bewegung, Konzentration und Koordination auf spielerische Weise – und zeigt, wie schnell Lernen funktionieren kann, wenn man es mit Spaß angeht.“

Hier geht’s zum Video: https://youtu.be/g7eXp3UGCiE 

Die Aktion war Teil des diesjährigen Outdoor-Sportfestivals, das unter dem Motto „Bewegung für alle“ zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Olympiapark lockte. Neben Jonglage standen viele weitere Sport- und Mitmachangebote auf dem Programm – ganz nach dem Ziel der Stadt München, Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft erlebbar zu machen.

Über Stephan Ehlers

Stephan Ehlers ist Deutschlands führender Jongliertrainer und Experte für gehirnfreundliches Lernen. Mit seinen praxiserprobten Lernsystemen JOKOKO® und REHORULI® bringt er Menschen jeden Alters das Jonglieren bei – schnell, motivierend und mit nachhaltigen Lerneffekten. Neben Workshops und Firmenevents engagiert er sich auch in pädagogischen und therapeutischen Bereichen. Mehr Infos: https://Stephan-Ehlers.de 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

