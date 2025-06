Online-Abend am 18. Juni um 19 Uhr: Jonglieren mit Mut, Mindset und Möglichkeiten

Man kann Jonglierbälle selbst herstellen mit Luftballons und Leinsamen! Wie das funktioniert, zeigt dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de

Man kann natürlich auch professionelle Jonglierbälle bestellen: 3 kleine Bälle (90g je Ball inkl. Jonglier-Anleitung) oder 3 große Bälle (130g je Ball inkl. Jonglier-Anleitung).

Mit überraschenden Impulsen, praxisnahen Übungen und Jonglage als Mindset-Training entdecken die Teilnehmer neue Perspektiven – für mehr Fokus, Mut und innere Balance. Die Teilnahme an den Online-Abenden ist kostenfrei; nur die anschl. Aufzeichnung inkl. Dokumentation kostet 8 Euro.

Aktuelle Fakten und Entwicklungen aus der Wirtschaft – klar, kompakt, relevant

Neurobiologische Erkenntnisse zu Motivation, Mut, Stress & Teamgeist

Spielerisches Lernen mit Jonglier- und Wurfübungen – direkt am Bildschirm

Inspirierender Austausch mit anderen Menschen in Veränderung

Ein praxiserprobter Mix aus Wissen, Bewegung und Aha-Erlebnissen

In stürmischen Zeiten den inneren Kompass behalten? "Gar nicht so leicht – aber lernbar", sagt Stephan Ehlers, Experte für neurologische Motivation aus München. In seinem neuenverbindet ermitund jeder MengeAuch wenn das Jonglieren mit 3 Bällen KEINE Voraussetzung ist, benötigt jeder für die Teilnahme an diesem einzigartigen Online-Workshop. Denn die Bälle werden während des Online-Workshops aktiv eingesetzt.Dieser Workshop richtet sich an, die …•… ihre mentale Stärke in unsicheren Zeiten ausbauen möchten•… Lust auf neue Denk- und Bewegungsmuster haben•… Stress abbauen und Zuversicht aufbauen wollen•… Interesse an Gehirn, Motivation und praxisnahen Tools habenAlle Themen/Termine sind in sich abgeschlossen und können einzeln gebucht werden! Jeder Teil dauert– interaktiv, fundiert und mitreißend.Dokumentation für die Teilnehmer:- Alle im Workshop gezeigten Folien (PDF-Datei)- eBook- Deutschlands meist verkaufte Jonglier-Anleitung mit 34 ÜbungenMittwoch,– 19:00 Uhr >Dokumentation für die Teilnehmer:- Alle im Workshop gezeigten Folien (PDF-Datei)- eBookMittwoch,– 19:00 UhrDokumentation für die Teilnehmer:- Alle im Workshop gezeigten Folien (PDF-Datei)- eBookMittwoch,19:00 UhrDokumentation für die Teilnehmer:- Alle im Workshop gezeigten Folien (PDF-Datei)- eBook Stephan Ehlers ist Deutschlands führender Jongliertrainer, gefragter Keynote-Speaker und Experte für neurobiologische Motivation. Er verbindet fundiertes Wissen aus Wirtschaft, Gehirnforschung und Bewegung – mit Humor, Energie und Tiefgang.