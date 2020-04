Neurowissenschaft in der Coachingpraxis

Der Aha-Moment ist ein im Hinblick auf Coaching zwar diskutiertes Phänomen, jedoch im neurowissenschaftlichen Kontext noch nicht ausreichend erforscht. Bisher stehen nur einzelne Aspekte des The-mas im Fokus der Forschung, und die sind auch nur in Teilbereichen evaluiert. Mit Erfahrung, psychologischem Knowhow, Kreativität und Intuition fördert der Coach beim Coachee die Einsicht. Sie ist die Grundlage für das Eintreten von Aha-Momenten, die Veränderungsprozesse auslösen. Mit einem neuen Bewusstsein und der Motivation, die an ein Ziel gekoppelt ist, werden alte Muster aufgebrochen, und die Aufmerksamkeit des Coachees kann auf die Gestaltung der zukünfti-gen Möglichkeiten gerichtet werden.Das ist das Thema des Buches „AHA-Moment“ aus der erfolgreichen Buchreihe GEHRIN-WISSEN KOMPAKT. Es ist als Buch oder eBook erhältlich. Weitere Informationen sowie eine Leseprobe findet man bei den nachfolgenden Links:(9,90 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/Buch-Aha-Moment (7,99 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/eBook-Aha-Moment Margit Stockdreher ist Master of Cognitive Neuroscience (aon) und arbeitet seit über 20 Jahren in ihrer eigenen Coaching-Praxis mit Führungskräften, Unternehmer*innen und Menschen, die Veränderung wollen. Als ausgebildete Coachin, Kommunikationstrainerin und Moderatorin begleitet sie innovative Prozesse in Unternehmen und öffentlichen Institutionen.Ihre berufliche Karriere startete sie in den 90er Jahren als systemische Therapeutin. Sie ist als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin approbiert und Mitglied der Psychotherapeutenkammer NRW. Ihre fachliche Kompetenz aus Psychologie und Business, ihre jahrelange Erfahrung, ihre Begeisterung für Menschen und die Überzeugung, dass das Leben in allen seinen Kontexten auch leicht sein darf, überzeugen und begeistern ihre Kundinnen und Kunden. Gemeinsam mit ihnen gestaltet sie den gewünschten Wandel.Praktische Tipps zum gehirngerechten Führen von TeamsDer Innovationsprozess im betrieblichen KontextAktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung zur Unterstützung der Lernfähigkeit im mittleren AlterChancen für erfolgreiche Therapien in der GewichtsreduktionWas Worte in unserem Kopf bewirkenNutzen neurowissenschaftlicher Forschung für effektivere FührungserfolgeRhythmik im Spiegel neurowissenschaftlicher ErkenntnisseNeurobiologische Erkenntnisse ihrer WirksamkeitWie arbeitet das Gehirn beim Verhandeln und Entscheiden in Gerichtsverhandlungen?Wirkungsvoll Mitarbeiterpotenziale nutzenMit Neurokompetenz zum VerkaufserfolgNeurowissenschaft in der CoachingpraxiWeitere Informationen und Leseproben bei www.KOMPAKT.GEHIRN.WISSSEN.de