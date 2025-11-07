Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041785

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Neuro-Jonglage – Das Eventmodul, das das Gehirn rockt

Für Kick-offs, Team-Offsites, Tagungen und Weihnachstfeiern, die aus dem Rahmen fallen sollen

(lifePR) (München, )
Alle reden von TeamspiritKreativität und Fokus – Stephan Ehlers und sein Trainerteam lassen die Teilnehmenden das alles spüren, und zwar in Echtzeit. Wie? Mit Neuro-Jonglage.

Keine Angst, das ist kein „Clowns-Act“. Es geht um das, was Eventgäste lieben: Neues erleben, lachen, sich selbst überraschen – und dabei noch was fürs Gehirn tun.
  • 100 % Mitmachgarantie: Jeder kann jonglieren lernen (ja, jeder).
  • Kopfkino deluxe: Schon nach wenigen Minuten merkt man, wie das Gehirn auf Hochtouren läuft.
  • Nachhaltiger Aha-Effekt: Die Teilnehmenden nehmen nicht nur Bälle mit nach Hause, sondern auch ein echtes Erfolgserlebnis.
Warum Eventgäste Neuro-Jonglage lieben: Weil es anders ist. Weil es Spaß macht. Weil es wirkt. Und ganz ehrlich – „PowerPoint-Folien“ hat schon jeder gesehen, aber sich selbst beim Jonglieren zu erwischen? Das vergisst niemand. Dauer: mind. 30 Min. - max. 120 Min.

Buchen Sie den Workshop "Neuro-Jonglage" als Highlight für Ihre Tagung, Ihr Offsite oder Incentive. Mehr Begeisterung in 30 Minuten geht nicht!

2-Std.-Workshop Neuro-Jonglage in München am Di, 2.12.2025 - 18:30 Uhr
In diesem Workshop lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sowie viel über das Gehirn. Preis : 49,00 € pro Teilnehmer
Weitere Informationen: https://Neurokurs.Jonglierschule.de

Informationen zum Trainer

Stephan Ehlers ist ist Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Erfinder der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO® , das im Buchhandel in vierzehn Sprachen erhältlich ist. Ein Redakteur bezeichnete ihn mal als “Königspublizist im Bereich Jonglieren”. Das liegt daran, dass bei www.Buchhandel.de 35 der 50 angezeigten Titel bei “Jonglieren lernen” alle von Stephan Ehlers sind. Sein Buch “Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie und ist in deutschenglisch und italienisch erhältlich.

Ehlers vermittelt Themen rund um Motivation, Führung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merk-würdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu  verbinden.

Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

https://Stephan-Ehlers.de

https://Neurokurs.Jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...

... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...

... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.