Neuro-Jonglage – Das Eventmodul, das das Gehirn rockt

Keine Angst, das ist kein „Clowns-Act“. Es geht um das, was Eventgäste lieben: Neues erleben, lachen, sich selbst überraschen – und dabei noch was fürs Gehirn tun.
- 100 % Mitmachgarantie: Jeder kann jonglieren lernen (ja, jeder).
- Kopfkino deluxe: Schon nach wenigen Minuten merkt man, wie das Gehirn auf Hochtouren läuft.
- Nachhaltiger Aha-Effekt: Die Teilnehmenden nehmen nicht nur Bälle mit nach Hause, sondern auch ein echtes Erfolgserlebnis.
Buchen Sie den Workshop "Neuro-Jonglage" als Highlight für Ihre Tagung, Ihr Offsite oder Incentive. Mehr Begeisterung in 30 Minuten geht nicht!
2-Std.-Workshop Neuro-Jonglage in München am Di, 2.12.2025 - 18:30 Uhr
In diesem Workshop lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sowie viel über das Gehirn. Preis : 49,00 € pro Teilnehmer
Weitere Informationen: https://Neurokurs.Jonglierschule.de
Informationen zum Trainer
Stephan Ehlers ist ist Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Erfinder der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO® , das im Buchhandel in vierzehn Sprachen erhältlich ist. Ein Redakteur bezeichnete ihn mal als “Königspublizist im Bereich Jonglieren”. Das liegt daran, dass bei www.Buchhandel.de 35 der 50 angezeigten Titel bei “Jonglieren lernen” alle von Stephan Ehlers sind. Sein Buch “Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie und ist in deutsch, englisch und italienisch erhältlich.
Ehlers vermittelt Themen rund um Motivation, Führung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merk-würdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden.
Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft
In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.
https://Stephan-Ehlers.de
https://Neurokurs.Jonglierschule.de