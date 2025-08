Neuro-Jonglage – Das Eventmodul, das das Gehirn rockt

100 % Mitmachgarantie: Jeder kann jonglieren lernen (ja, jeder ).

). Kopfkino deluxe: Schon nach wenigen Minuten merkt man, wie das Gehirn auf Hochtouren läuft.

Nachhaltiger Aha-Effekt: Die Teilnehmenden nehmen nicht nur Bälle mit nach Hause, sondern auch ein echtes Erfolgserlebnis.

Alle reden vonund Stephan Ehlers und sein Trainerteam lassen die Teilnehmenden das alles spüren, und zwar in Echtzeit. Wie? Mit Neuro-Jonglage Keine Angst, das ist kein „Clowns-Act“. Es geht um das, was Eventgäste lieben: N– und dabei noch was fürs Gehirn tun.Warum Eventgäste Neuro-Jonglage lieben: Weil es anders ist. Weil es Spaß macht. Weil es wirkt.Und ganz ehrlich – „PowerPoint-Folien“ hat schon jeder gesehen, aber sich selbst beim Jonglieren zu erwischen? Das vergisst niemand. Dauer: mind. 30 Min. - max. 120 Min.Buchen Sie den Workshop "Neuro-Jonglage" als Highlight für Ihre Tagung, Ihr Offsite oder Incentive. Mehr Begeisterung in 30 Minuten geht nicht!Weitere Informationen: https://Neurokurs.Jonglierschule.de ist ist Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Erfinder der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO® , das im Buchhandel in vierzehn Sprachen erhältlich ist. Ein Redakteur bezeichnete ihn mal als “Königspublizist im Bereich Jonglieren”. Das liegt daran, dass bei www.Buchhandel.de 35 der 50 angezeigten Titel bei “Jonglieren lernen” alle von Stephan Ehlers sind. Sein Buch “Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie und ist in deutsch englisch und italienisch erhältlich.Ehlers vermittelt Themen rund um Motivation, Führung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merk-würdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden.In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.