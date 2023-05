Neues Buch erklärt, wie, wo und warum das Jonglieren im Gehirn wirksam ist

warum Jonglieren im Gehirn wirkt

wo und wie Jonglieren im Gehirn wirkt

welche positiven Effekte konkret messbar sind.

Es lohnt sich, mehr über das Jonglieren und dessen Wirkung auf das Gehirn zu wissen. Der Autor Stephan Ehlers beschäftigt sich hauptberuflich seit 30 Jahren mit dem Jonglieren und war schon immer davon überzeugt, dass während des Jonglierens unbewusst Prozesse im Gehirn angestoßen werden, die jedes Mal – ohne Ausnahme - zu einer positiven Grundstimmung führen, wenn man jongliert. Dieses „gute Gefühl“ hält auch nach dem Jonglieren an. Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung aus den letzten zehn bis fünfzehn Jahren können nun ziemlich genau belegenDiese Themen werden in den ersten drei Kapiteln behandelt. Danach erfährt man, für wen sich das Jonglieren eignet, warum Jonglieren wirksam in Unternehmen eingesetzt werden kann und welche Jonglier-Lernsysteme beim Jonglieren-Lernen unterstützen können. Am Schluss findet man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und man kann das Jonglieren mit drei Bällen selbst ausprobieren. Die im Buch enthaltene Schritt-für-Schritt-Anleitung ist 1:1 übernommen von der Jonglier-Anleitung "Jonglieren lernen mit Jongloro",... von Autor Stephan Ehlers. Das Buch ist in der Buchreihe "Gehirn-Wissen Kompakt" erschienen, hat einen Umfang von 170 Seiten und kostet 9,90 €. MAn kann esoder über den Buchhandel beziehen. Das eBook erscheint im Juli und wird 7,99 € kosten.ist Erfinder des Jonglier-Lernsysteme REHORULI®, das im Buchhandel in zwölf Sprachen erhältlich ist. Sein Buch “Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie.und ist in deutsch, englisch und italienisch erhältlich. Wem es mit diesem Buch nicht gelingt, drei Bälle werfen und fangen zu lernen, kann das Buch an den Autor zurücksenden und bekommt sein Geld zu 100% zurückerstattet. Ehlers ist sowohl Experte für das Jonglieren als auch für Gehirn-Wissen. Er ist u.a. Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für angewandte Neurodidaktik, Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) sowie Betreiber der Mediathek. Gehirn-Wissen.de sowie des NeuroNewsletters Gehirn-Tipps.de.Ehlers jonglierte mit Deutschlands namhaftesten Gehirnforscher. Prof. Dr. Gerald Hüther, Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer sowie Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth mussten bei ihm nicht nur das Jonglieren ausprobieren. Alle drei bestätigten ihm auch die positive Wirkung des Jonglierens für das Gehirn. Alle drei bestätigten ihm, dass Jonglieren beide Gehirnhälften trainiert, beim Lernen hilft und dass der Hipposcampus aktiviert und somit Konzentration und Gedächtnis unterstützt.