Neues Ausbildungsangebot "NeuroLernen®" startet noch in diesem Jahr

64 spannende Impulsvorträge mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die für Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen interessant sein dürften.

mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die für Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen interessant sein dürften. 40 interaktive Workshops , bei denen man seine eigenen Ideen und Erfahrungen einbringen kann und vom Wissen der anderen profitieren kann.

, bei denen man seine eigenen Ideen und Erfahrungen einbringen kann und vom Wissen der anderen profitieren kann. 18 interessante Diskussionsrunden mit ausgewählten neurowissenschaftlichen Expert:innen.

Amfeiert dieihre Premiere. Es ist die erste und in dieser Art größte neurowissenschaftliche Ausstellung für den Bildungs- und Beratungssektor mit mehr als 100 Ausstellern und einem enormen Veranstaltungsprogramm. Es wurden sehrals Top-Speaker engagiert:Mit dabei sind u.a.(2 Vorträge),undDarüber hinaus werden an den beiden Tagen (13.4. und 14.4.) mehr als 120 (!) weitere Themen je 45 Min. angeboten:Die Deutsche Gesellschaft für angewandte Neurodidaktik e.V. - DGND startet im Winter 2023 ihr neues. Was sich dahinter verbirgt, wie lange die Ausbildung dauert, welche Qualitätskriterien es gibt und wie man zertifizierte/r NeuroLernen®-Trainer/in werden kann, erfährt man amumauf derDie "" bietet ein umfangreiches und außergewöhnliches Programm, vollgepackt mit jeder Menge praxisorientiertem neurowissenschaftlichem Know-how. Wer bis zumsein Ticket bestellt, erhältund zahlt statt 98,00 € nur 73,50 € für beide Tage. Wer nur einen der beiden Tage (13.4. oder 14.4.) buchen möchte, zahlt nur 36,00 € statt 48,00 €. Alle Infos zu den Events und Tickets findet man beiDieeutscheesellschaft für angewandteeuroidaktik (DGND) e.V. fördert gelingendes Lehren und Lernen und ist der Berufsverband von LehrerInnen, TrainerInnen, Coaches und Weiterbildungsprofis, die die Neurodidaktik auf der Basis aktueller Erkenntnisse der Gehirnforschung, der Neurobiologie und Neuropsychologie in ihren Schulungs- und Trainingsmaßnahmen einsetzen.