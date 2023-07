Neuer Weltrekord: 3 Bälle werfen und fangen lernen … in nur 7 Minuten

Video München-TV ansehen: https://youtu.be/bhIdF4xhQjo

Die Stadt München hat Motivationstrainer und Profijongleur Stephan Ehlers für ein außergewöhnliches Jonglier-Lernevent beauftragt. 129 Lernwillige sind beim Münchner Sportfestival am Sonntag, 9. Juli 2023 auf den Königsplatz gekommen. Die besondere Aufgabe:57 Jonglier-Anfänger haben es tatsächlich geschafft, gleichzeitig in nur 7 Minuten das nacheinander Werfen und Fangen mit 3 Bällen zu lernen.sieheDer Münchner Notar Dr. Christian Berringer vom Notariat Görk-Berringer hat diesen Weltrekordversuch begleitet und konnte am 9. Juli 2023 um 14:25 Uhr das neue Weltrekord-Ergebnis offiziell verkünden. Diese neue Bestmarke von Stephan Ehlers wird mit der notariellen Tatsachenbescheingung beim Guinness-Buch der Rekorde angemeldet. Sein aktueller Weltrekord liegt bisher bei 24 Jonglier-Anfängern, die im letzten Jahr in Nürnberg gleichzeitig in 7 Minuten das Jonglieren gelernt haben.Grundlage des Erfolges ist das von Ehlers erfundene Jonglier-Lernsystem REHORULI® , das insbesondere Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen ermöglicht. Dieses Jonglier-Lernsystem hat den Namen REHORULI® hat bisher mehrere Auszeichnungen erhalten und ist im Buchhandel in 14 Sprachen erhältlich.München-TV-Reporter Elian Preuhs und Arabella-Moderator Ulli Florl haben das Jonglieren mit drei Bällen ebenfalls in 7 Minuten ausprobiert. Das Ergebnis sehen Sie in den nachfolgenden KurzvideosWer das Jonglieren entspannt in München (statt 7 Min.) ausprobieren möchte, kann einen der nächsten „besuchen. Der nächste Termin ist am Sonntag, 16. Juli - Weitere Infos und Termine siehe