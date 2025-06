Neue 360°-Potentialanalyse für Trainer und Coaches bietet mehr Wirkung statt "gut gemeint"

Eine fundierte Analyse seiner aktuellen Wirkung und Potenziale.

Wer als Trainer:in oder Coach nachhaltig erfolgreich sein will, muss sich klar im Markt positionieren und die eigenen Stärken gezielt einsetzen. Mit der neuenbietet www.trainer-check.com ab sofort ein praxisorientiertes Analyse-Tool an, das Trainer:innen und Coaches eine fundierte Standortbestimmung und wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung liefert.Die 360°-Potentialanalyse richtet sich an Trainer:innen, Berater:innen und Coaches, die ihre berufliche Positionierung überprüfen, schärfen oder neu ausrichten möchten. Auf Basis eines umfassenden Fragenkatalogs werden relevante Kompetenzfelder, Marktchancen sowie persönliche Stärken und Entwicklungsfelder analysiert – klar strukturiert und mit konkreten Empfehlungen für die Praxis.„Unsere Erfahrung zeigt: Viele Trainer:innen sind fachlich hervorragend, schöpfen ihr Marktpotenzial jedoch nicht voll aus“, erklärt Stephan Ehlers, Initiator von trainer-check.com. „Die 360°-Analyse macht sichtbar, was bisher vielleicht nur intuitiv spürbar war – und zeigt auf, wo gezielte Veränderungen echten Unterschied machen.“Teilnehmer:innen der Analyse erhalten nicht nur eine individuelle Auswertung, sondern auch wichtige Impulse zur Marktpositionierung, Differenzierung und Kundenansprache.Die Analyse eignet sich für selbstständige Trainer:innen, Coaches und Experten (Einsteiger und Profis). Man erhältDie 360°-Potentialanalyse ist ab sofort über www.trainer-check.com verfügbar. In einem persönlichen Gespräch wird zuerst die aktuelle Situation durchleuchtet. Das istund natürlich! Besprochen werden u.a. folgende Fragen:Der/die Trainer/in bekommt einen ausführlichen Fragebogen. Mit den Antworten wird zunächst eine Markt- und Trendanalyse erstellt. Es folgenn Wettbewerbs- und Zielgruppenanalyse, Alleinstellungsmerkmale und vieles mehr.Die 360°-Potentialanalyse gibt es zum garantierten Festpreis: 1.500,00 € + 19% MwSt.Unabhängig von Anzahl und Dauer der Gespräche, Feedback-Runden und Korrekturphasen. Der Zeitrahmen beträgt ca. 2, 4 oder 6 Wochen – abhängig von Tempo der Rückmeldungen und Anpassungen der jeweiligen Zwischenergebnisse.