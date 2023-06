München holt den Weltrekord:... am 9. Juli auf dem Königsplatz in München

Am Sonntag; 9. Juli 2023 findet beim Münchner Sportfestival ein höchststatt. Wer noch nicht drei 3 Bälle werfen und fangen kann, ist eingeladen, das Jonglieren mit 3 Bällen in nurzu lernen.(62), Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Inhaber der Jonglierschule München wird diesen Weltrekordversuch mit seinem Trainerteam durchführen.Oder noch besser:über die speziell dafür eingerichtete Webseite. So kann man sich seine, wenn man vor 13 Uhr seine Startnummer auf dem Königsplatz abholt. Man wird dann „live“ zusammen mit ca. 200 anderen Jonglieranfängern versuchen, in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen zu lernen.Die aktuelle Weltrekordmarke liegt bei 24 Anfängern, die es zeitgleich in sieben Minuten geschafft haben – siehe TV-Beitrag von SAT.1: www.TV-7-Min.Jonglierschule.de Wie vor 7 Jahren, als Stephan Ehlers der Weltrekord für das Jonglieren lernen in 10 Minuten gelungen ist, wird wieder ein Notar am Königsplatz vor Ort sein. Sollten es mind. 25 Teilnehmer innerhalb 7 Minuten schaffen, dreimal nacheinander die Bälle erfolgreich zu werfen und zu fangen, wird der neue Rekord demgemeldet. Es kann jeder mitmachen, der mindestens 10 Jahre alt ist und nicht 3 Bälle werfen und fangen kann. Die Jonglierbälle gibt es geschenkt (!) für alle, die sich dieser Herausforderung stellen.Alles Weitere zu der Aktionfindet man beiDas wird wieder tolle Bilder geben, siehe, schaut sich bitte dieses Video an: https://youtu.be/3N2xrtgBbD4 , schaut sich bitte dieses Video an: https://youtu.be/8iAJa302Qmo - Denn wir suchen auch 30 Helfer/Jongliertrainer!!