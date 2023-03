Motivation für Schüler und Lehrer ... ? An deutschen Schulen...?

Wie, erklärt der Vortrag "Motivationsturbo für Schüler und Lehrer" auf der didacta in Stuttgart am 9.3. und 11.3.2023

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und ist mit seinem Trainerteam seit einigen Jahren in Schulen unterwegs ... mit Jonglierbällen. "Das größte Manko an jeder Schule ist die mangelnde Bewegung", sagt er. "Einfache Wurf- und Fangübungen mit nur einem Ball für nur 2 Minuten sorgen für bessere Aufmerksamkeit und Lernmotivation. Jonglieren gehört deshalb in den Klassenraum, nicht in den Sportunterricht", ist er überzeugt. Dass das Jonglieren nicht nur die Lernmotivation und Konzentration sondern auch das Gedächtnis und die Kreativität verbessert, wurde wissenschaftlich in verschiedenen Studien nachgewiesen.



Stephan Ehlers und seine Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO® kann man auf der didacta vom 7.3. bis 11.3. live erleben. Entweder an seinem Messestand "Gehirn-Wissen & Jonglieren" in halle 1, Stand A34 oder bei seinen Vorträgen



Jonglieren in Schulen - Motivationsturbo für Schüler und Lehrer



Do 09.03.2023 - 12:30 Uhr – Speaker’s Area (Halle 3, 3 D 23)

Sa 11.03.2023 - 13:00 Uhr – Speaker’s Area (Halle 3, 3 D 23)



Seit drei Jahren nutzen bereits einige Schulen das „Förderprogramm Jonglieren für Schulen" von Stephan Ehlers und seine Jonglier-Lernsysteme REHORULi®️ und JOKOKO®️. Seinen Vortrag/Workshop “Bewegung in bewegenden Zeiten“ wird Schulen zu Sondernonditionen angeboten:



Online-Workshop via ZOOM, MS-Teams, Webex o.a.

45-60 Min. 99,00 €

90-120 Min. 149,00 €



Präsenz-Workshop "live" in Ihrer Schule

45-60 Min. 149,00 €

90-120 Min. 199,00 €



Egal ob nur ein Teil oder alle Lehrer daran teilnehmen. Der Preis bleibt unverändert.



Ziel des Vortrags/Workshops:

Wie wichtig die Bewegung für das Lernen ist und wie man mit Hilfe eines kleinen Balles nicht nur für mehr Spaß im Unterricht sondern auch für bessere Lernmotivation und Konzentration sorgen kann, wird in diesem Vortrag nachhaltig präsentiert. Informativ. Interaktiv. Inspirierend. Mit vielen Mitmach-Elementen.



Infos zu Stephan Ehlers

Stephan Ehlers vermittelt Themen rund um Motivation, Führung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merkwürdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen und Schulen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Arbeitswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. In dieser Zeit voller Unsicherheit und Belastungen hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Egal, ob vor neu ernannten Schulleitern, Schulräten in Kultusministerien oder bei Lehrern, Referendaren oder Eltern. Ehlers begeistert und überzeugt jedes Publikum.