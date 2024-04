Morgen Abend (18. April): Kostenfreie Onlinekurse am Tag der Jongleure für Anfänger und Fortgeschrittene

Das 3 Monats-Abo kostet 14,50 € statt 29,00 € = 4,83 € pro Monat,

Dieser Tag wurde Mitte der 1980er Jahre von der International Jugglers Association (IJA), in den USA, eingeführt. Jonglieren zu lernen ist eine gute Idee sich selbst einmal auszuprobieren und in die Magie des Bewussten und Unbewussten einzutauchen. Es gibt handfeste Gründe sowie wissenschaftlichfür alle: Kinder, Erwachsene und Senioren.Das Jonglieren steigert nicht nur Reaktionsschnelligkeit sondern auch die Konzentrations- und Lernfähigkeit, das Gefühl für Rhythmus, Balance und Gleichgewicht. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass das Jonglieren über den Hippocampus im Gehirn sogar neue Gehirnzellen produziert - auch im Alter. Somit ist das Jonglieren auch wirksame Vorbeugung vor Demenz- und Alzheimerkrankheiten. Die Online-Akademie Jonglieren ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene und bietet aus Anlass des internationalen Tages der Jongleure u.a. verschiedene kostenfreie LIVE-Online-Kurse an. Alle Angebote findet man beiEin weiterer Onlinekurs mit Stephan Ehlers , Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer, bei dem Sie Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen lernen. Nach dem Kurs kann man allein weiterüben... dazu gibt es Hinweise und Links zu kostenfreien Video-Tools und Lern-Apps.Wenn man bereits 3 Bälle sicher jonglieren kann, wird man bei diesem LIVE-Online-Workshop bei Stephan Ehlers die Grundlagen für die 4-Ball-Jonglage erlernen. Auch dieser Workshop ist kostenfrei.Die Online Akademie Jonglieren bietet neben den o.g. kostenfreien Online-Kursen ab sofort folgende Sonderangebote für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene an. So gibt es u.a.auf dieDiese Abo-Angebote mit mehr als 100 Video-Tutorials und jede Menge eBooks kann man bestellen bei. Es gibt Abo-Varianten sowohl für Anfänger (grün) als auch für Fortgeschrittene (rot). Wichtig: Diese Vorzugspreise gelten- allerdings nur bis zum 18. April 2024, 23:59 Uhr.Wer nicht Jonglieren kann, findet keinen besseren Zeitpunkt, als JETZT oder am „Tag der Jongleure" damit anzufangen.Das Jonglieren schwer zu erlernen sei, ist ein Irrglaube. Dies beweist Stephan Ehlers seit mehr als 25 Jahren mit seinem Jonglier-Lernsystem REHORULI® und öffentlichen Rekordversuchen. Bei ihm und seinem Jongliertrainer-Team lernten u.a. 445 Auszubildende gleichzeitig in nur 30 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen (siehe Video: www.30-Min.Jonglierschule.de ). Auch in nur zehn Minuten gelang dieses Kunststück 119 Münchnern auf dem Königsplatz (siehe Video: www.10-Min.Jonglierschule.de ).