Mega-Event Gehirn-Wissen mit fünf Top-Neurowissenschaftlern am 19. Juni im Livestream

12:00 Uhr Eröffnung

12:15 Uhr

Biologie des Geistesblitzes

Dr. Henning Beck

Dr. Henning Beck 13:15 Uhr

Einflüsse von Geist auf Materie

Prof. Dr. Markus Maier

Prof. Dr. Markus Maier 14:15 Uhr Pause / 15:00 Uhr

15:15 Uhr

Superhirn! Neurowissenschaft außergewöhnlich guter Gedächtnisleistung

Dr. Boris Nikolai Konrad

Dr. Boris Nikolai Konrad 16:15 Uhr

Mentale Schulung von Geist und Herz aus Sicht der sozialen Neurowissenschaften

Prof. Dr. Tanja Singer

Prof. Dr. Tanja Singer 17:15 Uhr Pause / 18:00 Uhr

18:15 Uhr

Team Science, Big Science, Open Sience im Dienste der menschlichen Neurowissenschaften

Prof. Dr. Christof Koch

Prof. Dr. Christof Koch 19:15 Uhr Finale

Amfindet dasim Online-Livestream statt. Man bekommt die außergewöhnlich seltene Gelegenheit, fünf namhafte Top-Neurowissenschaftler an einem Tag zu erleben - u.a. "Superhirn" Dr. Boris Nikolai Konrad (8 x Gedächtnisweltmeister), Frau Prof. Dr. Tanja Singer (Leiterin der Max Planck Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften in Berlin) und Prof. Dr. Christof Koch (Präsident des Allen Institute for Brain Science in Seattle, USA). Es ist das größte Event dieser Art in Europa. Der Veranstalter verspricht einen unvergesslichen Tag, vollgepackt mit Information und Inspiration für Führungskräfte, Trainer, Coaches und Berater. Die Durchführung war vor Live-Publikum in Bonn geplant, ist aus organisatorischen Hürden (COVID) allerdings nicht möglich. Die Veranstaltung findet aber dennoch LIVE in einem Studio in Köln statt und man kann per Livestream mit dabei sein.Wer seine Teilnahme bis spätestens 10. Juni bucht, kann sich mit dem Gutscheincode "Mega33" auf der Seite www.Mega-Event.Gehirn-Wissen.de ein Ticket fürstatt 224,91 Euro sichern und spart 33 Prozent.