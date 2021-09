Live-Auftritt der 3 Trainöre am 30. September auf der Messe L&Dpro im MVG Museum München

Witzig - Wirksam - Wertvoll

Am Donnerstag, den 30. September 2021 gibt es die 3 Trainöre endlich wieder live zu sehen. Um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr ... auf der Live-Trainings-Area (Stand B 14) bei der Messe "Learning & Development for Professionals" (L&Dpro). Auf dem Expofestival L&Dpro versammeln sich die wichtigsten Akteure der Weiterbildungsbranche, um sich über die neuesten Lösungen und heißesten Trends zum Thema Personalentwicklung auszutauschen. Den Fachbesuchern bietet die L&Dpro nicht nur spannende Keynotes, sondern auch ein interaktives Setup mit Live Training Area, BarCamp und MeetUps – das macht das Kontakten leicht! Live-Musik, Foodtrucks und Aftershow-Party runden den Festivalcharakter ab.Es gibt noch ein begrenztes Kontingent an FREIKARTEN sowohl für den Besuch der Messe als auch für die Teilnahme beim Auftritt der 3 Trainöre! Wer schnell ist, zahlt also 0,00 € statt 69,00 € oder 99,00 € (Einritt für die Messe und am Vortragsprogramm). Einfach eMail senden an info[at]3-Trainoere.de mit dem Stichwort "Freiticket L&Dpro am 30.9."Wenn man im (Berufs-)Leben Erfolg haben möchte, gibt es genau genommen nur einen einzigen Weg: Man muss wirksam an der Persönlichkeit arbeiten! Nur so können Menschen persönlich erfolgreich sein. Die drei Trainöre verstehen es meisterhaft, überzeugend Menschen zu motivieren, selbst aktiv an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. In einer gelungenen InfoTrainment-Show begeistern Sie Ihr Publikum.Die 3 Trainöre sind Emanuel Winklhofer, Hans Grünzig und Stephan Ehlers und tragen knapp 100 Jahre Berufserfahrung zusammen. Weitere Info: www.3-Trainoere.de Zielgruppe der L&Dpro sind HR- und Weiterbildungsverantwortliche sowie Geschäftsführer oder Bereichsleiter von Unternehmen. Dank der „harten Tür“ bleiben auf der L&Dpro Entscheider unter sich. Das L&Dpro Expofestival bietet seinen Fachbesuchern Top-Aussteller, Top-Content und Top-Speaker zu den Themen:Mehr Informationen unter: www.LnD-pro.de