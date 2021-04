Kostenfreier LIVE-Online-Jonglierkurs am Donnerstag, 15.April um 18 Uhr

Das war echt super!!! Vielen Dank! Bin auch sehr motiviert!

Das sind sehr gute Erklärungen

Macht großen Spaß. Trotz Frust, weil die Bälle immer noch runterfallen...:-)

Klasse Einführung!

Vielen vielen lieben Dank! hat echt Spaß gemacht, danke für die tollen Übungen!

Danke, das hat sehr viel Spaß gemacht

Vielen Dank für den motivierenden Einstieg!

Das einzige an Voraussetzungen sind das Mindestalter (10 Jahre) und drei Jonglierbälle!

Du kannst Jonglierbälle selbst herstellen! Wie das " Jonglierbälle-selbst-herstellen " funktioniert, zeigt Dir dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de

" funktioniert, zeigt Dir dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de Du kannst natürlich auch professionelle Jonglierbälle bestellen:

> Kleine Bälle > Große Bälle

Bei diesem LIVE-Online-Jonglierkurs am Donnerstag, 15. April (18 Uhr) können Kinder und Erwachsene in verblüffend kurzer Zeit erste Erfolge für die Dreiball-Jonglage erlernen. Beim letzten LIVE-Onlinekurs waren mehr als 70 Teilnehmer dabei. Das Feedback war durchweg positiv:Es werden auch konkrete Tipps sowie kostenfreie Web-Lernprogramme und App-Links genannt, wie man dann zu Hause sicher weiter üben kann. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich und es ist!. Die Vorab-Registrierung läuft bereits. Jede/r der mindestens 10 Jahre alt ist, kann kostenfrei mitmachen. Hier der Anmelde- und Einwahl-Link:Hier der Anmelde- und Einwahl-Link für den LIVE-Online-Jonglierkurs am 15. April um 18 Uhr:Wer nicht bis 15. April warten will, keine Zeit hat oder einen Online-Jonglierkurs verschenken will, hat bei der Online-Akademie Jonglieren für einmalig 4,95 € zwei Möglichkeiten:Mit diesem Online-Jonglierkurs lernt man mit dem REHORULI®-Jonglier-Lernsystem in 5 Tagen mit 34 Übungen Schritt für Schritt das Jonglieren mit 3 Bällen. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Jede Übung wird im Video erklärt und gezeigt.. Außerdem sind 2 eBooks mit den Übungen enthalten. Preis: 4,95 €Hier sind alle 34 Wurf- und Fangübungen-Übungen sofort verfügbar und werden in einer Video-Datei erklärt. Außerdem sind 2 eBooks in 2 Datei-Formaten (PDF + EPUB) enthalten. Preis 4,95 €